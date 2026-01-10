10 de janeiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
PRISÕES

PM captura quatro procurados da Justiça em ações na região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Prisões ocorreram em Araçatuba, Penápolis, Buritama e Birigui após patrulhamento intensificado
Prisões ocorreram em Araçatuba, Penápolis, Buritama e Birigui após patrulhamento intensificado

Uma operação de reforço no patrulhamento resultou na prisão de quatro foragidos da Justiça na última sexta-feira (9), em municípios da área de atuação do CPI-10. As capturas foram realizadas por equipes da Polícia Militar do Estado de São Paulo nas cidades de Araçatuba, Penápolis, Buritama e Birigui.

De acordo com a corporação, as abordagens ocorreram durante ações direcionadas à localização de pessoas com mandados de prisão em aberto. Os procurados eram investigados por crimes como lesão corporal, roubo e ameaça.

Após a confirmação das ordens judiciais, os indivíduos foram encaminhados às delegacias dos respectivos municípios, onde permaneceram à disposição da Justiça. As prisões fazem parte de estratégias contínuas da PM para aumentar a segurança e reduzir a criminalidade na região.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários