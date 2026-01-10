Uma operação de reforço no patrulhamento resultou na prisão de quatro foragidos da Justiça na última sexta-feira (9), em municípios da área de atuação do CPI-10. As capturas foram realizadas por equipes da Polícia Militar do Estado de São Paulo nas cidades de Araçatuba, Penápolis, Buritama e Birigui.

De acordo com a corporação, as abordagens ocorreram durante ações direcionadas à localização de pessoas com mandados de prisão em aberto. Os procurados eram investigados por crimes como lesão corporal, roubo e ameaça.

Após a confirmação das ordens judiciais, os indivíduos foram encaminhados às delegacias dos respectivos municípios, onde permaneceram à disposição da Justiça. As prisões fazem parte de estratégias contínuas da PM para aumentar a segurança e reduzir a criminalidade na região.