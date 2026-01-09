09 de janeiro de 2026
ARAÇATUBA

PM detém suspeito por contrabando e violência doméstica

Por Wesley Pedrosa | da Redação
CPI 10
Cigarros de origem estrangeira foram encontrados em veículo durante atendimento policial no Residencial Aimoré
Cigarros de origem estrangeira foram encontrados em veículo durante atendimento policial no Residencial Aimoré

Um homem foi detido pela Polícia Militar na noite dessa quinta-feira (8) em Araçatuba, após a equipe localizar cigarros de procedência estrangeira sem comprovação legal durante o atendimento de uma ocorrência de violência doméstica no bairro Residencial Aimoré.

Os policiais foram acionados via Copom e, ao chegarem ao endereço indicado, encontraram a vítima fora da residência. Ela relatou que, durante uma discussão no interior do imóvel, foi ameaçada pelo companheiro com uma faca, situação que teria sido presenciada pelas filhas do casal.

O suspeito foi localizado em frente à casa e abordado pela equipe. Antes da condução à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), os policiais realizaram uma vistoria no veículo utilizado pelo indivíduo, onde encontraram quatro caixas de cigarros de origem estrangeira, sem documentação que comprovasse a regularidade da importação.

Diante da constatação do crime de contrabando, a ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal, que assumiu o caso. O homem permaneceu à disposição da autoridade federal, juntamente com o material apreendido, para as providências legais cabíveis.

