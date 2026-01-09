Um homem foi detido pela Polícia Militar na noite dessa quinta-feira (8) em Araçatuba, após a equipe localizar cigarros de procedência estrangeira sem comprovação legal durante o atendimento de uma ocorrência de violência doméstica no bairro Residencial Aimoré.

Os policiais foram acionados via Copom e, ao chegarem ao endereço indicado, encontraram a vítima fora da residência. Ela relatou que, durante uma discussão no interior do imóvel, foi ameaçada pelo companheiro com uma faca, situação que teria sido presenciada pelas filhas do casal.

O suspeito foi localizado em frente à casa e abordado pela equipe. Antes da condução à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), os policiais realizaram uma vistoria no veículo utilizado pelo indivíduo, onde encontraram quatro caixas de cigarros de origem estrangeira, sem documentação que comprovasse a regularidade da importação.