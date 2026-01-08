O município de Araçatuba encerrou o ano de 2025 com movimentação expressiva no comércio exterior, segundo dados do sistema ComexStat, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Ao longo do ano, as exportações somaram US$ 73,68 milhões, enquanto as importações alcançaram US$ 75,93 milhões, resultando em um déficit comercial de aproximadamente US$ 2,23 milhões.

Na comparação com o ano anterior, os dados indicam recuo nas exportações e relativa estabilidade nas importações de Araçatuba. Em 2024, o município havia registrado US$ 83,05 milhões em exportações e US$ 76,52 milhões em importações. Já em 2025, as vendas externas somaram US$ 73,68 milhões, o que representa queda de 11,3% em relação ao ano anterior. As importações totalizaram US$ 75,93 milhões, com redução de 0,8% na comparação anual, demonstrando manutenção do nível de compras externas apesar da retração no volume exportado.

Perfil das exportações

A estrutura exportadora de Araçatuba em 2025 foi liderada pelo segmento sucroenergético. Os açúcares de cana e sacarose responderam por US$ 32,7 milhões, o equivalente a 44,38% de todas as vendas externas do município no período.