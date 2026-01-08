O município de Araçatuba encerrou o ano de 2025 com movimentação expressiva no comércio exterior, segundo dados do sistema ComexStat, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Ao longo do ano, as exportações somaram US$ 73,68 milhões, enquanto as importações alcançaram US$ 75,93 milhões, resultando em um déficit comercial de aproximadamente US$ 2,23 milhões.
Na comparação com o ano anterior, os dados indicam recuo nas exportações e relativa estabilidade nas importações de Araçatuba. Em 2024, o município havia registrado US$ 83,05 milhões em exportações e US$ 76,52 milhões em importações. Já em 2025, as vendas externas somaram US$ 73,68 milhões, o que representa queda de 11,3% em relação ao ano anterior. As importações totalizaram US$ 75,93 milhões, com redução de 0,8% na comparação anual, demonstrando manutenção do nível de compras externas apesar da retração no volume exportado.
Perfil das exportações
A estrutura exportadora de Araçatuba em 2025 foi liderada pelo segmento sucroenergético. Os açúcares de cana e sacarose responderam por US$ 32,7 milhões, o equivalente a 44,38% de todas as vendas externas do município no período.
Na sequência, aparece o álcool etílico não desnaturado, com US$ 12,48 milhões, representando 16,94% do total exportado. O setor de laticínios, com destaque para leite e nata não concentrados, também teve participação relevante, somando US$ 11,82 milhões (16,05%).
Outros produtos que se destacaram foram obras de tripa e subprodutos de origem animal, com 5,04%, e ácidos graxos industriais, responsáveis por 2,72% das exportações totais de Araçatuba em 2025.
Principais destinos
As exportações do município alcançaram mercados diversificados. A Coreia do Sul foi o principal destino, absorvendo 15,51% do total exportado. Em seguida aparecem Índia (7,15%), China (6,78%), Marrocos (5,57%) e Arábia Saudita (5,31%).
O desempenho evidencia a presença consistente da produção local em mercados asiáticos, do Oriente Médio e do norte da África, reforçando a vocação internacional do agronegócio regional.
Importações
No campo das importações, Araçatuba registrou maior volume na entrada de outros açúcares e melaços, que totalizaram US$ 15,32 milhões. Também tiveram peso significativo as albuminas e concentrados proteicos, com US$ 11,21 milhões, e as caseínas e derivados, que somaram US$ 10,53 milhões.
Completam a pauta de importações itens como tampas e acessórios metálicos para embalagem, além de soro de leite, insumos amplamente utilizados pela indústria alimentícia instalada no município.
