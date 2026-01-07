A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior (2º BPM/I), divulgou o balanço das ações realizadas ao longo de 2025 nos 31 municípios sob sua responsabilidade na região de Araçatuba.

Os dados apontam redução nos principais indicadores criminais e reforçam o impacto das ações ostensivas e preventivas desenvolvidas ao longo do ano.

De acordo com o levantamento, os homicídios passaram de 73 registros em 2024 para 55 em 2025, representando uma redução de aproximadamente 24,7%. Já os roubos tiveram queda ainda mais expressiva, saindo de 279 para 181 ocorrências, o que corresponde a uma diminuição de cerca de 35,1%.