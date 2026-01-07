A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior (2º BPM/I), divulgou o balanço das ações realizadas ao longo de 2025 nos 31 municípios sob sua responsabilidade na região de Araçatuba.
Os dados apontam redução nos principais indicadores criminais e reforçam o impacto das ações ostensivas e preventivas desenvolvidas ao longo do ano.
De acordo com o levantamento, os homicídios passaram de 73 registros em 2024 para 55 em 2025, representando uma redução de aproximadamente 24,7%. Já os roubos tiveram queda ainda mais expressiva, saindo de 279 para 181 ocorrências, o que corresponde a uma diminuição de cerca de 35,1%.
Os crimes envolvendo veículos também apresentaram retração. Os roubos e furtos de veículos caíram de 328 para 300 casos, uma redução aproximada de 8,5%, atribuída pela corporação ao policiamento direcionado e às ações preventivas realizadas nos municípios da região.
No campo operacional, o 2º Batalhão atendeu 45.179 ocorrências ao longo de 2025. Durante as ações de fiscalização e patrulhamento, foram realizadas 83.165 abordagens e 41.749 condutores fiscalizados. O trabalho resultou ainda em 1.035 flagrantes, com 1.185 pessoas presas em flagrante delito e 613 procurados pela Justiça capturados.
O balanço aponta também a apreensão de 128 armas de fogo e 81 armas brancas, além da recuperação de 159 veículos. No combate ao tráfico de drogas, aproximadamente cinco toneladas de entorpecentes foram apreendidas, impactando diretamente a atuação de organizações criminosas.
Segundo a Polícia Militar, os resultados são fruto do trabalho integrado entre as forças de segurança, do uso de tecnologia, como o sistema Muralha Paulista, e da presença constante das equipes junto à comunidade.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.