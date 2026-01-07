A entrega de 324 unidades habitacionais do Residencial Vida Nova Araçatuba, realizada nesta quarta-feira (7), também foi marcada pelo destaque aos investimentos do governo federal na área da habitação, reforçando a importância do município dentro das políticas públicas nacionais de moradia.

O evento contou com a presença do secretário nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Augusto Rabelo, que classificou a cerimônia como um momento simbólico para Araçatuba e para o país. Segundo ele, esta foi a primeira entrega do programa Minha Casa, Minha Vida em 2026, o que coloca o município em evidência logo no início do ano.

“Hoje é um dia muito especial para o governo do Brasil e para Araçatuba. Essa é a primeira entrega do Minha Casa, Minha Vida neste ano, e já começamos 2026 com um investimento importante aqui na cidade”, afirmou o secretário.