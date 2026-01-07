A entrega de 324 unidades habitacionais do Residencial Vida Nova Araçatuba, realizada nesta quarta-feira (7), também foi marcada pelo destaque aos investimentos do governo federal na área da habitação, reforçando a importância do município dentro das políticas públicas nacionais de moradia.
O evento contou com a presença do secretário nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Augusto Rabelo, que classificou a cerimônia como um momento simbólico para Araçatuba e para o país. Segundo ele, esta foi a primeira entrega do programa Minha Casa, Minha Vida em 2026, o que coloca o município em evidência logo no início do ano.
“Hoje é um dia muito especial para o governo do Brasil e para Araçatuba. Essa é a primeira entrega do Minha Casa, Minha Vida neste ano, e já começamos 2026 com um investimento importante aqui na cidade”, afirmou o secretário.
De acordo com Augusto Rabelo, o empreendimento faz parte de um projeto habitacional mais amplo, que prevê a construção de quase 3 mil unidades apenas neste conjunto, das quais 733 já integram as etapas em andamento. Ele ressaltou ainda que Araçatuba tem recebido aportes expressivos do governo federal ao longo da última década.
Desde 2013, segundo o secretário, o município já foi contemplado com cerca de R$ 700 milhões em financiamentos e investimentos habitacionais, resultando em mais de 5 mil moradias entregues ou contratadas, incluindo unidades destinadas a famílias de baixíssima renda, que não possuem condições de financiamento.
“Araçatuba vive um momento único. É um investimento recorde do governo federal na cidade, com moradias financiadas e também unidades voltadas às famílias que mais precisam”, destacou.
Para a região de Araçatuba e o interior paulista, a expectativa, conforme o Ministério das Cidades, é de manutenção e ampliação dos investimentos, impulsionados pelo orçamento recorde do FGTS destinado à habitação em 2026.
“O orçamento do FGTS para este ano é recorde, e São Paulo tem uma demanda muito grande. O sinal é extremamente positivo para a região e, especialmente, para Araçatuba”, concluiu o secretário.
Governador destaca parceria entre Estado, União e Município
Durante a cerimônia, o governador em exercício do Estado de São Paulo, Felício Ramuth (PSD), também reforçou a importância da atuação conjunta entre os entes federativos. Ele lembrou que o programa habitacional no município é resultado da parceria entre Governo Federal, Estado, Prefeitura, Caixa Econômica Federal e iniciativa privada, modelo que, segundo ele, tem garantido escala e agilidade nas entregas.
Além da habitação, Ramuth aproveitou o evento para anunciar novos investimentos em saúde, incluindo a ampliação de estruturas hospitalares em Araçatuba e região. Entre os destaques estão a implantação de novos leitos, salas cirúrgicas e consultórios, com aporte superior a R$ 42 milhões, além do andamento das obras do Hospital Regional de Birigui, que deverá atender toda a região.
O conjunto habitacional
Esta é a segunda fase do residencial em Araçatuba. Na etapa inicial, 541 moradias já haviam sido entregues. A terceira fase, anunciada no ano passado, prevê a construção de mais 529 casas, totalizando 1.803 unidades habitacionais em uma única área urbanizada.
O conjunto conta com infraestrutura completa, incluindo sistemas de abastecimento e tratamento de água, rede de esgoto, drenagem pluvial, energia elétrica, iluminação pública, pavimentação, sinalização viária, acessibilidade e áreas destinadas a equipamentos públicos.
