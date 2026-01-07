A Polícia Militar de Penápolis prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas na noite desta terça-feira (6). Ele foi abordado enquanto conduzia uma motocicleta na região central da cidade, no cruzamento da avenida Luiz Osório com a rua Dr. Ramalho Franco, após denúncias de envolvimento com venda de entorpecentes.

Durante revista pessoal, os policiais encontraram três porções de cocaína e R$ 50 em dinheiro. Questionado, o homem informou que havia mais drogas em sua residência. No local, os agentes localizaram outras 18 porções da mesma substância, além de um recipiente com pó branco e 188 microtubos vazios, que seriam utilizados para armazenar entorpecentes.

Diante das evidências, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu detido. A motocicleta que ele utilizava também foi apreendida.