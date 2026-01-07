A Auren Energia inicia nesta quarta-feira (7) a parada geral para manutenção preventiva das eclusas da Usina Hidrelétrica de Nova Avanhandava, em Buritama. O procedimento integra um cronograma que envolve as seis eclusas operadas pela companhia na Hidrovia Tietê-Paraná, em intervenções realizadas de forma simultânea.

Os trabalhos terão duração média de 30 dias corridos em cada eclusa e mobilizarão cerca de 300 profissionais, incluindo equipes próprias e empresas especializadas. O objetivo é garantir a segurança operacional, a confiabilidade dos equipamentos e a continuidade da navegação na hidrovia.

No trecho de Buritama, a manutenção está programada para ocorrer entre 7 de janeiro e 2 de fevereiro. Em Promissão, a parada acontece de 8 de janeiro a 6 de fevereiro. Também receberão os serviços as eclusas de Barra Bonita (7 de janeiro a 5 de fevereiro), Bariri (10 de janeiro a 2 de fevereiro) e Ibitinga (10 de janeiro a 7 de fevereiro).