Um homem foi preso por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (5), no bairro Jardim Nova York, em Castilho. A ocorrência foi atendida por policiais militares da Força Tática do 28º BPM/I, após denúncia recebida pelo telefone de emergência 190.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe se deslocou até a rua Fernando Alves Braga, onde realizou patrulhamento e avistou um indivíduo em uma bicicleta. Ao notar a aproximação da viatura, ele demonstrou nervosismo e tentou se afastar, sendo abordado pelos policiais.
Durante a revista pessoal, foi encontrada uma porção de maconha. Questionado, o suspeito informou que havia mais droga escondida na caixa de correio da residência onde morava. No local indicado, os policiais localizaram outra porção do entorpecente e uma chave.
Segundo a PM, a chave dava acesso a uma casa vizinha que estava desocupada. No interior do imóvel, foram apreendidas duas balanças de precisão, um rolo de plástico filme e facas com vestígios de droga. Já no quintal da residência, enterrada, foi encontrada parte de um tijolo de maconha.
A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Castilho, onde o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.
