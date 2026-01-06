Um homem foi preso por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (5), no bairro Jardim Nova York, em Castilho. A ocorrência foi atendida por policiais militares da Força Tática do 28º BPM/I, após denúncia recebida pelo telefone de emergência 190.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe se deslocou até a rua Fernando Alves Braga, onde realizou patrulhamento e avistou um indivíduo em uma bicicleta. Ao notar a aproximação da viatura, ele demonstrou nervosismo e tentou se afastar, sendo abordado pelos policiais.

Durante a revista pessoal, foi encontrada uma porção de maconha. Questionado, o suspeito informou que havia mais droga escondida na caixa de correio da residência onde morava. No local indicado, os policiais localizaram outra porção do entorpecente e uma chave.