O programa Caminho da Capacitação, do Governo do Estado de São Paulo, encerrou o ano de 2025 com 701 pessoas formadas em municípios da região de Araçatuba. A iniciativa utilizou carretas adaptadas como salas de aula itinerantes para oferecer cursos gratuitos de qualificação profissional ao longo de um ciclo realizado no noroeste paulista.

De acordo com dados divulgados pelo Estado, a região recebeu um ciclo único de formação, o 10º do programa, com atividades concentradas em dez dias úteis. As aulas incluíram conteúdos teóricos e práticos voltados à capacitação profissional dos participantes.

As ações contemplaram os municípios de Araçatuba, Andradina, Bento de Abreu, Birigui, Gabriel Monteiro, Guaraçaí, Guararapes, Lavínia, Mirandópolis, Piacatu, Rubiácea e Valparaíso.