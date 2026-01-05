O programa Caminho da Capacitação, do Governo do Estado de São Paulo, encerrou o ano de 2025 com 701 pessoas formadas em municípios da região de Araçatuba. A iniciativa utilizou carretas adaptadas como salas de aula itinerantes para oferecer cursos gratuitos de qualificação profissional ao longo de um ciclo realizado no noroeste paulista.
De acordo com dados divulgados pelo Estado, a região recebeu um ciclo único de formação, o 10º do programa, com atividades concentradas em dez dias úteis. As aulas incluíram conteúdos teóricos e práticos voltados à capacitação profissional dos participantes.
As ações contemplaram os municípios de Araçatuba, Andradina, Bento de Abreu, Birigui, Gabriel Monteiro, Guaraçaí, Guararapes, Lavínia, Mirandópolis, Piacatu, Rubiácea e Valparaíso.
Integrado ao programa SuperAção SP, o Caminho da Capacitação disponibiliza cerca de 40 cursos em áreas como gastronomia, beleza, moda, tecnologia e mecânica. As carretas-escola são equipadas para a realização das aulas e se deslocam entre as cidades participantes.
O público atendido é composto, principalmente, por pessoas a partir de 18 anos em situação de vulnerabilidade social, como desempregados, beneficiários de programas sociais e mulheres chefes de família. Em algumas modalidades, jovens a partir de 16 anos também podem participar. Ao final dos cursos, os alunos recebem certificação emitida pelo Fundo Social de São Paulo, em parceria com o Centro Paula Souza.
Com o encerramento do ciclo em 2025, a região de Araçatuba contabiliza 701 concluintes. O modelo itinerante do programa permite a realização das atividades em diferentes localidades do Estado, ampliando o alcance das ações de qualificação profissional.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.