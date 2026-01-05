A fatura dos serviços de água e esgoto da GS Inima Samar passará por mudanças a partir de janeiro de 2026 em Araçatuba. O documento terá novo layout, formato maior e contará com a opção de pagamento via PIX, por meio de QR Code. Segundo a concessionária, a alteração não gera custos adicionais aos consumidores.
De acordo com a empresa, a mudança atende às diretrizes da Reforma Tributária do Consumo e segue uma padronização nacional do setor de saneamento. A partir deste mês, os consumidores começarão a receber a nova fatura, denominada Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Água e Saneamento Eletrônica (Danfe-AG), que corresponde à versão impressa da Nota Fiscal de Água e Saneamento Eletrônica (NFAg).
Com o novo modelo, a fatura passa a apresentar mais informações detalhadas sobre valores e tributos. Ao longo de 2026, o documento também contará com um QR Code e uma chave de acesso para consulta da nota fiscal eletrônica, que terá validade jurídica garantida por assinatura digital e autorização da Secretaria da Fazenda (Sefaz).
Ainda conforme a GS Inima Samar, a Nota Fiscal de Água e Saneamento Eletrônica poderá ser emitida em contingência em casos de falhas técnicas que impeçam a geração do documento pelos sistemas oficiais da Receita. A empresa afirma que o novo formato busca oferecer mais segurança contra fraudes, além de facilitar a consulta e garantir integração com os sistemas fiscais.
A concessionária informou ainda que a mudança será automática, mas recomenda que os clientes mantenham seus dados cadastrais atualizados. Agentes comerciais estão distribuindo folders informativos nas unidades consumidoras para orientar sobre as alterações.
Em caso de dúvidas, os consumidores podem entrar em contato com a GS Inima Samar pelo telefone 0800 770 22 95 ou pelo WhatsApp (11) 95020-6424.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.