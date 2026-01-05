A fatura dos serviços de água e esgoto da GS Inima Samar passará por mudanças a partir de janeiro de 2026 em Araçatuba. O documento terá novo layout, formato maior e contará com a opção de pagamento via PIX, por meio de QR Code. Segundo a concessionária, a alteração não gera custos adicionais aos consumidores.

De acordo com a empresa, a mudança atende às diretrizes da Reforma Tributária do Consumo e segue uma padronização nacional do setor de saneamento. A partir deste mês, os consumidores começarão a receber a nova fatura, denominada Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Água e Saneamento Eletrônica (Danfe-AG), que corresponde à versão impressa da Nota Fiscal de Água e Saneamento Eletrônica (NFAg).

Com o novo modelo, a fatura passa a apresentar mais informações detalhadas sobre valores e tributos. Ao longo de 2026, o documento também contará com um QR Code e uma chave de acesso para consulta da nota fiscal eletrônica, que terá validade jurídica garantida por assinatura digital e autorização da Secretaria da Fazenda (Sefaz).