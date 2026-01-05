A 4ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, sediada em Araçatuba, punlicou nesta segunda-feira (5) o resultado da Operação Natal/Ano Novo 2025/2026, realizada entre 19 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026. A iniciativa teve como foco reforçar a fiscalização e reduzir riscos durante o aumento do tráfego nas festas de fim de ano.

Segundo o levantamento, foram contabilizados 33 acidentes de trânsito nas rodovias sob responsabilidade da companhia. Desse total, sete ocorrências não tiveram vítimas, enquanto 26 resultaram em feridos. O balanço aponta ainda 22 vítimas com ferimentos leves, 12 em estado grave e um óbito registrado no período.

As ações de fiscalização também resultaram em diversas autuações. Seis condutores foram flagrados dirigindo sob influência de álcool e outros 32 se recusaram a realizar o teste do etilômetro, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, 152 motoristas foram autuados por ultrapassagens em trechos proibidos.