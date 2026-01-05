A primeira semana cheia de 2026 será marcada por calor forte em Araçatuba e toda a região. Segundo dados do IPMet da Unesp de Bauru, os termômetros devem alcançar na cidade até 35°C, com médias próximas dos 33°C já nesta segunda-feira (5). Durante as madrugadas, o alívio será pequeno: as temperaturas mínimas não devem ficar abaixo dos 19°C.

Outro ponto de atenção é a umidade relativa do ar, que tende a cair gradativamente ao longo da semana, podendo atingir cerca de 37%, índice considerado baixo e que exige cuidados com a saúde. A previsão indica apenas uma leve chance de chuva na quarta-feira, de forma isolada e com volume reduzido, estimado em aproximadamente 3 milímetros. Com isso, o cenário predominante será de sol e tempo seco nos próximos dias.

De acordo com o IPMet, a combinação de altas temperaturas e baixa umidade reforça a necessidade de hidratação constante e atenção especial com crianças e idosos.