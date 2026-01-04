Durante patrulhamento preventivo na madrugada deste sábado (4), a Polícia Militar capturou um homem procurado pela Justiça no bairro Mão Divina, em Araçatuba. A abordagem ocorreu à 1h57, na Rua José Carlos Caldas, após o suspeito demonstrar comportamento evasivo ao notar a aproximação da viatura policial.

De acordo com a PM, os policiais avistaram um grupo de pessoas em frente a um bar e perceberam que um dos indivíduos tentou se ocultar entre os demais, o que motivou a abordagem. Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, após a identificação, foi constatado que Wellington de Oliveira Rocha possuía mandado de prisão em aberto expedido pela comarca de Bauru, relacionado aos artigos 147 - ameaça - e 129 - violência doméstica - do Código Penal.

A ocorrência foi apresentada pelos policiais CB PM Freitas e SD PM Douglas, com apoio do 1º SGT PM Marçal, SD PM Manrte e SD PM Yukio. O procurado foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o boletim de ocorrência foi registrado e ele permaneceu preso, à disposição da Justiça.