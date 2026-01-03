03 de janeiro de 2026
OUVIDO E LIBERADO

Homem é detido com faca após tentativa de roubo em Penápolis

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
CPI 10
Suspeito entrou em luta corporal com morador, que ficou ferido e recebeu atendimento.
Suspeito entrou em luta corporal com morador, que ficou ferido e recebeu atendimento.

Durante patrulhamento realizado na madrugada deste sábado (3), policiais da Polícia Militar abordaram um homem no bairro Vila São Joaquim, em Penápolis. Na revista pessoal, os agentes encontraram uma faca de cozinha presa à cintura do suspeito, já conhecido no meio policial.

No local, o morador informou que o homem havia invadido sua residência momentos antes com a intenção de levar um telefone celular, mas não conseguiu concluir a ação. Pouco tempo depois, o suspeito teria retornado ao imóvel, ocasião em que entrou em luta corporal com a vítima. Durante o confronto, o morador foi derrubado e sofreu ferimento na cabeça, enquanto o agressor fugiu em seguida.

Ambos foram encaminhados ao Pronto-socorro Municipal para atendimento médico, permanecendo a vítima em observação. Na sequência, as partes foram levadas ao Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada. Após prestar esclarecimentos à autoridade de plantão, o suspeito foi ouvido e liberado.

