Durante patrulhamento realizado na madrugada deste sábado (3), policiais da Polícia Militar abordaram um homem no bairro Vila São Joaquim, em Penápolis. Na revista pessoal, os agentes encontraram uma faca de cozinha presa à cintura do suspeito, já conhecido no meio policial.
No local, o morador informou que o homem havia invadido sua residência momentos antes com a intenção de levar um telefone celular, mas não conseguiu concluir a ação. Pouco tempo depois, o suspeito teria retornado ao imóvel, ocasião em que entrou em luta corporal com a vítima. Durante o confronto, o morador foi derrubado e sofreu ferimento na cabeça, enquanto o agressor fugiu em seguida.
Ambos foram encaminhados ao Pronto-socorro Municipal para atendimento médico, permanecendo a vítima em observação. Na sequência, as partes foram levadas ao Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada. Após prestar esclarecimentos à autoridade de plantão, o suspeito foi ouvido e liberado.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.