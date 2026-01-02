Um homem de 20 anos é investigado por provocar um incêndio na casa da ex-companheira, de 29 anos, no bairro Verde Parque, em Araçatuba, na madrugada de quinta-feira (1º). No momento do ocorrido, a mulher e quatro crianças dormiam no imóvel, incluindo um bebê de cinco meses, filha do suspeito.

Segundo relato da vítima à Guarda Municipal, ela manteve um relacionamento de cerca de um ano com o investigado, com quem teve uma filha. Apesar de o casal estar separado há aproximadamente oito meses, ainda havia contatos esporádicos entre eles. Ninguém ficou ferido, mas a residência foi completamente destruída pelo fogo.

Diante da situação, o Fundo Social de Solidariedade (FSS), iniciou ações para auxiliar a família. A Defesa Civil deverá avaliar as condições estruturais do imóvel, enquanto a Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Sosp) ficará responsável pela limpeza da área atingida.