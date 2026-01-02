Um homem de 20 anos é investigado por provocar um incêndio na casa da ex-companheira, de 29 anos, no bairro Verde Parque, em Araçatuba, na madrugada de quinta-feira (1º). No momento do ocorrido, a mulher e quatro crianças dormiam no imóvel, incluindo um bebê de cinco meses, filha do suspeito.
Segundo relato da vítima à Guarda Municipal, ela manteve um relacionamento de cerca de um ano com o investigado, com quem teve uma filha. Apesar de o casal estar separado há aproximadamente oito meses, ainda havia contatos esporádicos entre eles. Ninguém ficou ferido, mas a residência foi completamente destruída pelo fogo.
Diante da situação, o Fundo Social de Solidariedade (FSS), iniciou ações para auxiliar a família. A Defesa Civil deverá avaliar as condições estruturais do imóvel, enquanto a Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Sosp) ficará responsável pela limpeza da área atingida.
Foi lançado uma campanha para arrecadar materiais destinados à reconstrução da casa, contando com o apoio de voluntários. Estão sendo solicitados itens como madeira, fiação elétrica, tomadas e telhas de fibrocimento.
As doações podem ser agendadas pelo telefone (18) 3607-6685, com retirada no local, ou entregues diretamente na sede do FSS, na Rua Abramo Gon, 190, bairro Nossa Senhora Aparecida, ou ainda na Sosp, na Rua Maurício de Nassau, 1.777, bairro Aviação.
