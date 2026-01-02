Um homem de 40 anos foi preso na noite desta quinta-feira (1º), em Glicério, suspeito de cometer abuso sexual contra a própria sobrinha-neta, uma criança de 11 anos.

Segundo informações da Polícia Militar, a menina reside em Birigui, mas estava passando alguns dias na casa da avó, irmã do investigado. Durante a madrugada, todos dormiam no imóvel quando a avó acordou após ouvir os gritos da neta pedindo socorro.

Ainda conforme a PM, o suspeito teria tocado as partes íntimas da criança. Diante da situação, familiares e vizinhos acordaram e se aglomeraram em frente à residência, revoltados com o ocorrido. Para evitar uma possível agressão ao homem, a avó trancou o suspeito em um dos cômodos até a chegada da polícia.