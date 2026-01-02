02 de janeiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
GLICÉRIO

Homem é detido por suspeita de abuso contra menina de 11 anos

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Agência Brasil
Suspeito de 40 anos foi preso por estupro de vulnerável em Glicério
Suspeito de 40 anos foi preso por estupro de vulnerável em Glicério

Um homem de 40 anos foi preso na noite desta quinta-feira (1º), em Glicério, suspeito de cometer abuso sexual contra a própria sobrinha-neta, uma criança de 11 anos.

Segundo informações da Polícia Militar, a menina reside em Birigui, mas estava passando alguns dias na casa da avó, irmã do investigado. Durante a madrugada, todos dormiam no imóvel quando a avó acordou após ouvir os gritos da neta pedindo socorro.

Ainda conforme a PM, o suspeito teria tocado as partes íntimas da criança. Diante da situação, familiares e vizinhos acordaram e se aglomeraram em frente à residência, revoltados com o ocorrido. Para evitar uma possível agressão ao homem, a avó trancou o suspeito em um dos cômodos até a chegada da polícia.

A equipe policial foi acionada e conduziu o investigado à Delegacia de Penápolis, onde testemunhas e a vítima foram ouvidas. Após os depoimentos, o delegado responsável determinou a prisão em flagrante.

O caso foi registrado como estupro de vulnerável. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanha a situação da criança.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários