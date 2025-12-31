Ao longo de 2025, a Folha da Região esteve presente onde a notícia acontece: nas ruas, nos bastidores do poder, nos momentos difíceis e também nas conquistas da população. Foram meses de trabalho intenso, marcado por responsabilidade, ética e compromisso com a verdade. Para encerrar o ano, colaboradores do jornal gravaram um vídeo especial de agradecimento aos leitores, parceiros e anunciantes, reforçando o papel do jornalismo como serviço essencial à sociedade.

O jornalista Guilherme Renan destacou a proximidade do jornal com a comunidade e a missão diária de informar com seriedade. “Em 2025, a Folha da Região esteve onde a notícia acontece: nas ruas, nos fatos e ao lado da população. Cada reportagem foi feita com responsabilidade e verdade. Agradecemos a confiança ao longo de todo o ano e desejamos a você um 2026 de esperança, informação e boas notícias. Feliz Ano Novo”, afirmou.

Para o jornalista Wesley Pedrosa, o ano exigiu coragem e precisão diante de acontecimentos relevantes e desafiadores. “2025 foi um ano de fatos que exigiram coragem e precisão. A Folha da Região não se omitiu e cumpriu seu papel público. Obrigado, leitor, pela confiança em nosso trabalho. Que 2026 seja um ano de mais diálogo, consciência e um Feliz Ano Novo para todos”, declarou.