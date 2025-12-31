Ao longo de 2025, a Folha da Região esteve presente onde a notícia acontece: nas ruas, nos bastidores do poder, nos momentos difíceis e também nas conquistas da população. Foram meses de trabalho intenso, marcado por responsabilidade, ética e compromisso com a verdade. Para encerrar o ano, colaboradores do jornal gravaram um vídeo especial de agradecimento aos leitores, parceiros e anunciantes, reforçando o papel do jornalismo como serviço essencial à sociedade.
O jornalista Guilherme Renan destacou a proximidade do jornal com a comunidade e a missão diária de informar com seriedade. “Em 2025, a Folha da Região esteve onde a notícia acontece: nas ruas, nos fatos e ao lado da população. Cada reportagem foi feita com responsabilidade e verdade. Agradecemos a confiança ao longo de todo o ano e desejamos a você um 2026 de esperança, informação e boas notícias. Feliz Ano Novo”, afirmou.
Para o jornalista Wesley Pedrosa, o ano exigiu coragem e precisão diante de acontecimentos relevantes e desafiadores. “2025 foi um ano de fatos que exigiram coragem e precisão. A Folha da Região não se omitiu e cumpriu seu papel público. Obrigado, leitor, pela confiança em nosso trabalho. Que 2026 seja um ano de mais diálogo, consciência e um Feliz Ano Novo para todos”, declarou.
Nos bastidores da redação, o rigor editorial foi um dos pilares do trabalho. O editor Luciano Tortaro ressaltou a importância da credibilidade construída diariamente. “Na Folha da Região, cada palavra publicada carrega o peso da credibilidade. Em 2025, reafirmamos nosso rigor editorial. Agradecemos a confiança dos leitores e desejamos um 2026 de avanços, clareza e um Feliz Ano Novo.”
Já o editor Wilson Marini lembrou que cada matéria publicada passa por um processo criterioso de checagem e responsabilidade. “Por trás de cada matéria da Folha da Região, existe checagem, ética e responsabilidade. Em 2025, trabalhamos para honrar essa confiança. Que 2026 chegue com novos desafios, crescimento e um Feliz Ano Novo a todos”, disse.
No setor comercial, Luane Severiano destacou a relação construída com parceiros e anunciantes ao longo do ano. “Em 2025, a Folha da Região construiu parcerias sólidas, baseadas em credibilidade e respeito ao leitor. Agradecemos a confiança de cada parceiro e desejamos um 2026 de crescimento, oportunidades e um Feliz Ano Novo.”
Encerrando a mensagem, a CEO Ana Eliza Lemos fez um agradecimento especial a todos que acreditam no projeto do jornal. “A Folha da Região encerra 2025 com a certeza de dever cumprido. Agradeço profundamente a confiança dos leitores, anunciantes e colaboradores. Em 2026, seguimos independentes, responsáveis e olhando para o futuro. Feliz Ano Novo.”
Com emoção, transparência e compromisso renovado, a Folha da Região inicia 2026 reafirmando sua missão de informar com verdade, responsabilidade e proximidade com a população, desejando a todos um novo ano de paz, esperança e boas notícias.
