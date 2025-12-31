Um homem foi preso por tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar na noite desta terça-feira (30), no bairro São José, em Araçatuba. A ocorrência foi atendida por equipes da Força Tática, que realizavam patrulhamento preventivo na região.

De acordo com a PM, o suspeito chamou a atenção ao perceber a aproximação da viatura e tentar entrar rapidamente em um estabelecimento comercial. Ele foi abordado e, durante a revista pessoal, os policiais encontraram 82 microtubos contendo cocaína, além de R$ 92 em dinheiro e um telefone celular.

Questionado sobre o material apreendido, o homem afirmou que não seria o dono da droga e alegou que apenas fazia a vigilância do local. Mesmo assim, diante dos indícios, ele foi encaminhado ao Distrito Policial.