31 de dezembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ARAÇATUBA

Polícia Militar auxilia gestante e bebê nasce durante ação rápida

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CPI 10
Militares atuam em emergência e asseguram parto seguro
Militares atuam em emergência e asseguram parto seguro

Na madrugada desta quarta-feira (31) uma equipe da Polícia Militar que realizava patrulhamento pelo bairro Nova Iorque, em Araçatuba, foi surpreendida por um pedido de ajuda. Uma mulher abordou a viatura afirmando que sua sobrinha estava em trabalho de parto e precisava de atendimento imediato.

Os policiais seguiram até o local indicado e encontraram a gestante, com 39 semanas, já em fase avançada de contrações e dilatação. Segundo informações dos familiares, a bolsa amniótica havia rompido e o bebê já estava em processo de coroamento, tornando impossível aguardar atendimento hospitalar.

Diante da urgência, os militares assumiram o auxílio ao parto e, em poucos minutos, a criança nasceu de forma natural, às 2h02. Logo após o nascimento, uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou ao endereço, realizando o corte do cordão umbilical e demais procedimentos iniciais.

A mãe, o recém-nascido e o pai foram então encaminhados à Santa Casa de Araçatuba, onde receberam acompanhamento médico e permaneceram em observação.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários