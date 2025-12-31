Na madrugada desta quarta-feira (31) uma equipe da Polícia Militar que realizava patrulhamento pelo bairro Nova Iorque, em Araçatuba, foi surpreendida por um pedido de ajuda. Uma mulher abordou a viatura afirmando que sua sobrinha estava em trabalho de parto e precisava de atendimento imediato.

Os policiais seguiram até o local indicado e encontraram a gestante, com 39 semanas, já em fase avançada de contrações e dilatação. Segundo informações dos familiares, a bolsa amniótica havia rompido e o bebê já estava em processo de coroamento, tornando impossível aguardar atendimento hospitalar.

Diante da urgência, os militares assumiram o auxílio ao parto e, em poucos minutos, a criança nasceu de forma natural, às 2h02. Logo após o nascimento, uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou ao endereço, realizando o corte do cordão umbilical e demais procedimentos iniciais.