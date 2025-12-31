A empresa PlumaGen, sediada em Birigui, divulgou nota nesta terça-feira (30), lamentando profundamente o acidente registrado na madrugada na rodovia PR-170, em Rolândia, norte do Paraná. O caminhão da companhia, que transportava pintinhos e seguia para Mandaguari (PR), se envolveu em uma colisão frontal com um carro de passeio.
De acordo com informações divulgadas pela Folha da Região, através do jornalismo do local do acidente, o impacto ocorreu por volta das 4h30, no trecho que dá acesso ao distrito de São Martinho. O automóvel retornava do litoral paranaense com destino a Florestópolis quando atingiu o caminhão. O veículo ficou completamente destruído e nenhuma das pessoas que estavam nele sobreviveu.
A PlumaGen divulgou posicionamento oficial lamentando profundamente o ocorrido, demonstrando solidariedade e apoio às famílias atingidas. A companhia solicitou respeito, empatia e que a situação seja tratada com responsabilidade, ressaltando a importância de evitar especulações e preservar a dignidade dos envolvidos.
“Neste momento de dor e comoção, nos solidarizamos com os familiares, amigos e colegas de trabalho de todas as vítimas, expressando nossos mais sinceros sentimentos. A PlumaGen está prestando todo o apoio necessário aos envolvidos.”
As vítimas ocupavam o mesmo carro e pertenciam a uma mesma família. Entre elas, estavam o casal Alexandre Cordeiro e Adriana da Silva Souza Cordeiro, o filho Miguel de Souza Cordeiro, dois bebês gêmeos de 10 meses, e o sobrinho Elano Gabriel de Oliveira, todos moradores de Florestópolis (PR). A rodovia precisou ser temporariamente interditada para socorro e perícia.
No caminhão, havia dois funcionários da empresa - um deles dormia no momento da colisão e não sofreu ferimentos graves. Já o outro motorista foi socorrido e encaminhado para atendimento médico, e seu estado de saúde ainda não foi oficialmente atualizado.
