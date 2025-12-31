A empresa PlumaGen, sediada em Birigui, divulgou nota nesta terça-feira (30), lamentando profundamente o acidente registrado na madrugada na rodovia PR-170, em Rolândia, norte do Paraná. O caminhão da companhia, que transportava pintinhos e seguia para Mandaguari (PR), se envolveu em uma colisão frontal com um carro de passeio.

De acordo com informações divulgadas pela Folha da Região, através do jornalismo do local do acidente, o impacto ocorreu por volta das 4h30, no trecho que dá acesso ao distrito de São Martinho. O automóvel retornava do litoral paranaense com destino a Florestópolis quando atingiu o caminhão. O veículo ficou completamente destruído e nenhuma das pessoas que estavam nele sobreviveu.

A PlumaGen divulgou posicionamento oficial lamentando profundamente o ocorrido, demonstrando solidariedade e apoio às famílias atingidas. A companhia solicitou respeito, empatia e que a situação seja tratada com responsabilidade, ressaltando a importância de evitar especulações e preservar a dignidade dos envolvidos.