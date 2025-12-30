Os problemas recorrentes no pavimento da Rua Buritis, no bairro João Batista Botelho, em Araçatuba, levaram a prefeitura a notificar empresas que atuaram anteriormente em intervenções na via nesta segunda-feira (29). A medida busca identificar as causas dos buracos e do afundamento registrados no local, que têm gerado transtornos a moradores e motoristas.
A situação também está sendo acompanhada pela agência reguladora Daea, que passou a cobrar esclarecimentos da concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto, além de uma empresa que executou obras ligadas ao sistema de drenagem urbana. Ambas são apontadas como possíveis responsáveis por intervenções realizadas no trecho afetado.
Levantamentos técnicos preliminares indicam dois tipos distintos de ocorrências: pontos isolados que podem ter relação com a rede de esgoto subterrânea e um rebaixamento contínuo do solo em um trecho onde o asfalto foi aberto em obras anteriores. A partir dessa constatação, a concessionária de saneamento foi acionada para verificar a existência de vazamentos ocultos.
Segundo informações apuradas, inspeções iniciais não identificaram rompimentos na tubulação. Mesmo assim, está prevista uma limpeza preventiva da rede, seguida de uma nova vistoria com uso de equipamento robotizado e câmera, com o objetivo de descartar falhas estruturais não detectadas anteriormente.
Após a conclusão dessa etapa, caberá à empresa responsável pelas obras de drenagem realizar a correção do afundamento longitudinal observado na via, especialmente no ponto onde houve intervenções no pavimento. A execução dos serviços deverá ocorrer após a liberação técnica do trecho.
O acompanhamento das ações está sendo feito por equipes técnicas e pela agência reguladora, que devem fiscalizar o cumprimento das medidas adotadas. Até a finalização dos trabalhos, o local segue em monitoramento, enquanto a população aguarda uma solução definitiva para os problemas estruturais da rua.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.