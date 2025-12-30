Os problemas recorrentes no pavimento da Rua Buritis, no bairro João Batista Botelho, em Araçatuba, levaram a prefeitura a notificar empresas que atuaram anteriormente em intervenções na via nesta segunda-feira (29). A medida busca identificar as causas dos buracos e do afundamento registrados no local, que têm gerado transtornos a moradores e motoristas.

A situação também está sendo acompanhada pela agência reguladora Daea, que passou a cobrar esclarecimentos da concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto, além de uma empresa que executou obras ligadas ao sistema de drenagem urbana. Ambas são apontadas como possíveis responsáveis por intervenções realizadas no trecho afetado.

Levantamentos técnicos preliminares indicam dois tipos distintos de ocorrências: pontos isolados que podem ter relação com a rede de esgoto subterrânea e um rebaixamento contínuo do solo em um trecho onde o asfalto foi aberto em obras anteriores. A partir dessa constatação, a concessionária de saneamento foi acionada para verificar a existência de vazamentos ocultos.