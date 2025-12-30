Equipes da Polícia Militar foram mobilizadas pelo Copom para atender uma denúncia de violência doméstica no bairro Planalto, em Araçatuba, nessa segunda-feira (29). As informações iniciais indicavam que um homem estaria ameaçando uma mulher em via pública e portando uma arma de fogo. Durante o deslocamento das viaturas, os policiais receberam a confirmação de que um disparo havia sido efetuado.

Ao chegarem ao endereço informado, os agentes encontraram grande aglomeração de pessoas. No interior da residência, o suspeito foi localizado e, ao notar a presença policial, arremessou uma arma no chão. O objeto foi identificado como uma garrucha calibre .36, com uma munição já deflagrada.

Durante a revista pessoal, foram apreendidas outras cinco munições do mesmo calibre, além de um aparelho celular e a quantia de R$ 4.282 em dinheiro. A vítima relatou que foi agredida pelo ex-companheiro, que teria efetuado um disparo para o alto, forçando-a a se esconder dentro da casa, onde se trancou no banheiro.