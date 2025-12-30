30 de dezembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
VIOLÊNCIA

PM detém homem armado após denúncia de violência doméstica

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CPI 10
Ocorrência foi registrada no bairro Planalto, em Araçatuba, após chamado ao Copom
Ocorrência foi registrada no bairro Planalto, em Araçatuba, após chamado ao Copom

Equipes da Polícia Militar foram mobilizadas pelo Copom para atender uma denúncia de violência doméstica no bairro Planalto, em Araçatuba, nessa segunda-feira (29). As informações iniciais indicavam que um homem estaria ameaçando uma mulher em via pública e portando uma arma de fogo. Durante o deslocamento das viaturas, os policiais receberam a confirmação de que um disparo havia sido efetuado.

Ao chegarem ao endereço informado, os agentes encontraram grande aglomeração de pessoas. No interior da residência, o suspeito foi localizado e, ao notar a presença policial, arremessou uma arma no chão. O objeto foi identificado como uma garrucha calibre .36, com uma munição já deflagrada.

Durante a revista pessoal, foram apreendidas outras cinco munições do mesmo calibre, além de um aparelho celular e a quantia de R$ 4.282 em dinheiro. A vítima relatou que foi agredida pelo ex-companheiro, que teria efetuado um disparo para o alto, forçando-a a se esconder dentro da casa, onde se trancou no banheiro.

Ainda conforme o relato, o agressor arrombou a porta do cômodo, voltou a atacá-la fisicamente e fez ameaças de morte. Diante da gravidade dos fatos, o homem foi encaminhado ao Distrito Policial, onde permaneceu detido e à disposição da Justiça.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários