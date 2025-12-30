Durante patrulhamento realizado nesta segunda-feira (29), policiais militares atuavam pelo bairro São José, em Araçatuba, quando perceberam uma movimentação suspeita em um local já conhecido por ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas. No ponto, um homem em uma motocicleta foi visto recebendo algo de outro indivíduo que estava a pé.

Com a aproximação da viatura, o motociclista conseguiu fugir, enquanto o segundo suspeito correu em direção a uma área de mata. Ele foi acompanhado e abordado pela equipe policial logo em seguida. Na revista pessoal, os agentes localizaram duas porções de crack e uma de cocaína.

Durante a ação, o homem admitiu envolvimento com o tráfico e informou que havia dispensado outras drogas durante a fuga. Diante da situação, os policiais acionaram o apoio do 12º Baep Canil. Com o auxílio de um cão farejador, foram encontrados mais 19 invólucros de crack e 26 de cocaína, todos semelhantes aos já apreendidos.