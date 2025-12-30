30 de dezembro de 2025
AÇÃO DA PM

Polícia apreende drogas em ponto conhecido de Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
CPI 10
Ação no bairro São José contou com apoio do BAEP Canil e resultou em prisão
Ação no bairro São José contou com apoio do BAEP Canil e resultou em prisão

Durante patrulhamento realizado nesta segunda-feira (29), policiais militares atuavam pelo bairro São José, em Araçatuba, quando perceberam uma movimentação suspeita em um local já conhecido por ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas. No ponto, um homem em uma motocicleta foi visto recebendo algo de outro indivíduo que estava a pé.

Com a aproximação da viatura, o motociclista conseguiu fugir, enquanto o segundo suspeito correu em direção a uma área de mata. Ele foi acompanhado e abordado pela equipe policial logo em seguida. Na revista pessoal, os agentes localizaram duas porções de crack e uma de cocaína.

Durante a ação, o homem admitiu envolvimento com o tráfico e informou que havia dispensado outras drogas durante a fuga. Diante da situação, os policiais acionaram o apoio do 12º Baep Canil. Com o auxílio de um cão farejador, foram encontrados mais 19 invólucros de crack e 26 de cocaína, todos semelhantes aos já apreendidos.

O suspeito foi encaminhado ao Distrito Policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

