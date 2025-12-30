30 de dezembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
VITÓRIA

Baep apreende drogas e detém adolescente em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CPI 10
Ação do 12º Baep ocorreu durante patrulhamento tático em área já conhecida como ponto de tráfico
Ação do 12º Baep ocorreu durante patrulhamento tático em área já conhecida como ponto de tráfico

Uma ação do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) resultou na apreensão de entorpecentes e na detenção de um adolescente no Condomínio Vitória, em Araçatuba. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento tático voltado ao enfrentamento do tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Militar, o jovem chamou a atenção das equipes ao demonstrar comportamento suspeito ao notar a aproximação policial. Durante a abordagem, os agentes encontraram porções de crack e um telefone celular. Questionado, o adolescente admitiu envolvimento com a venda de drogas e apontou o local onde armazenava outros entorpecentes.

Em diligência no endereço indicado, os policiais localizaram porções de maconha, crack e cocaína, além de diversos microtubos vazios, geralmente utilizados para embalar as substâncias ilícitas.

Diante da situação, o adolescente foi apreendido e encaminhado à Central de Flagrantes, acompanhado pela mãe, permanecendo à disposição da Justiça.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários