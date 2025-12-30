Uma ação do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) resultou na apreensão de entorpecentes e na detenção de um adolescente no Condomínio Vitória, em Araçatuba. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento tático voltado ao enfrentamento do tráfico de drogas.
Segundo a Polícia Militar, o jovem chamou a atenção das equipes ao demonstrar comportamento suspeito ao notar a aproximação policial. Durante a abordagem, os agentes encontraram porções de crack e um telefone celular. Questionado, o adolescente admitiu envolvimento com a venda de drogas e apontou o local onde armazenava outros entorpecentes.
Em diligência no endereço indicado, os policiais localizaram porções de maconha, crack e cocaína, além de diversos microtubos vazios, geralmente utilizados para embalar as substâncias ilícitas.
Diante da situação, o adolescente foi apreendido e encaminhado à Central de Flagrantes, acompanhado pela mãe, permanecendo à disposição da Justiça.
