A Prefeitura de Urânia, a 125 km de Araçatuba, divulgou um novo concurso público voltado ao setor educacional, oferecendo nove vagas imediatas e possibilitando a criação de cadastro de reserva. O processo seletivo, oficializado pelo edital nº 001/2025, está sob organização de uma empresa especializada em concursos.
As oportunidades contemplam apenas dois cargos: Professor PEB I, com oito vagas e carga horária de 25 horas semanais, e Professor PEB II – Artes, com uma vaga e jornada de 40 horas por semana. A remuneração anunciada é de R$ 25,64 por hora/aula, conforme o edital.
Para participação, é necessário possuir formação superior. Candidatos ao cargo de PEB I devem apresentar licenciatura plena em Pedagogia, enquanto a vaga de PEB II exige graduação em Educação Artística ou habilitações equivalentes na área.
Inscrições
As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no portal da banca organizadora, até as 13h do dia 6 de janeiro. Antes de concluir a participação, é recomendável a leitura completa do edital e o pagamento da taxa de R$ 80.
Os concorrentes serão avaliados por meio de prova objetiva, marcada para 18 de janeiro, com duração de duas horas e meia. O exame contará com 30 questões de múltipla escolha, envolvendo conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico e conhecimentos específicos, valendo até 100 pontos.
Será considerada aprovada a pessoa candidata que obtiver mínimo de 50% de acerto. Quem não alcançar esse índice será automaticamente desclassificado do certame.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.