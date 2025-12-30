A Prefeitura de Urânia, a 125 km de Araçatuba, divulgou um novo concurso público voltado ao setor educacional, oferecendo nove vagas imediatas e possibilitando a criação de cadastro de reserva. O processo seletivo, oficializado pelo edital nº 001/2025, está sob organização de uma empresa especializada em concursos.

As oportunidades contemplam apenas dois cargos: Professor PEB I, com oito vagas e carga horária de 25 horas semanais, e Professor PEB II – Artes, com uma vaga e jornada de 40 horas por semana. A remuneração anunciada é de R$ 25,64 por hora/aula, conforme o edital.

Para participação, é necessário possuir formação superior. Candidatos ao cargo de PEB I devem apresentar licenciatura plena em Pedagogia, enquanto a vaga de PEB II exige graduação em Educação Artística ou habilitações equivalentes na área.

Inscrições