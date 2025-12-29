O Atende Fácil de Araçatuba teve movimentação intensa nesta segunda-feira (29), último dia para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis 2025), com muitos contribuintes deixando para a reta final a regularização de débitos municipais junto à Prefeitura.

O Refis 2025, que concede descontos de até 100 % em juros e multas para pagamento à vista e até 70% de redução para quem optar pelo parcelamento em até 12 vezes, atraiu grande fluxo de pessoas ao espaço, segundo relatos de usuários e registros de atendimento.

De acordo com informações da prefeitura, o esquema de atendimento foi intensificado nas últimas semanas para dar conta da demanda, especialmente pelo público que optou pela negociação presencial no Atende Fácil.