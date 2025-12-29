O Atende Fácil de Araçatuba teve movimentação intensa nesta segunda-feira (29), último dia para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis 2025), com muitos contribuintes deixando para a reta final a regularização de débitos municipais junto à Prefeitura.
O Refis 2025, que concede descontos de até 100 % em juros e multas para pagamento à vista e até 70% de redução para quem optar pelo parcelamento em até 12 vezes, atraiu grande fluxo de pessoas ao espaço, segundo relatos de usuários e registros de atendimento.
De acordo com informações da prefeitura, o esquema de atendimento foi intensificado nas últimas semanas para dar conta da demanda, especialmente pelo público que optou pela negociação presencial no Atende Fácil.
Nessa segunda, o número de contribuintes atendidos e em espera quase dobrou em relação à média diária registrada nas semanas anteriores, o que levou a equipe a estender o horário de funcionamento até as 18h30 para atender todos os interessados.
