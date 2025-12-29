30 de dezembro de 2025
ACIDENTE NA ELYESER

Motociclista fica gravemente ferido após colisão com caminhão

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Acidente deixou duas pessoas feridas; elas foram levados a Santa Casa de Araçatuba
Acidente deixou duas pessoas feridas; elas foram levados a Santa Casa de Araçatuba

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão foi registrado no início da manhã desta segunda-feira (29), na rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), em Araçatuba. O condutor da moto sofreu fratura exposta em uma das pernas e precisou ser socorrido em estado mais grave.

De acordo com as informações apuradas, a motocicleta seguia pela rodovia com duas pessoas, quando um problema mecânico, possivelmente o estouro de um dos pneus, fez com que o condutor perdesse o controle da direção. Na sequência, um caminhão que trafegava logo atrás acabou atingindo o veículo.

Com o impacto, os ocupantes da moto foram arrastados por alguns metros. Equipes de resgate foram acionadas e encaminharam as vítimas para a Santa Casa de Araçatuba. O motociclista apresentou ferimentos graves, enquanto o passageiro sofreu apenas lesões leves.

