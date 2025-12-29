A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem suspeito de tráfico de drogas na manhã desta segunda-feira (29), no bairro São José, em Araçatuba. A ação ocorreu durante patrulhamento preventivo em uma área já conhecida pelas autoridades como ponto de comercialização de entorpecentes.

De acordo com a PM, os policiais cabo Freitas e soldado Douglas, da 1ª Companhia do 2º BPM/I, visualizaram uma negociação de drogas envolvendo um indivíduo em uma motocicleta e outro a pé, na Rua Maria Terezinha Flor. Ao perceberem a aproximação da viatura, o motociclista fugiu rapidamente, enquanto o suspeito que estava a pé tentou escapar entrando em uma área de matagal.

Após breve acompanhamento a pé, a equipe conseguiu deter o homem. Durante a revista pessoal, foram encontrados em seu bolso dois invólucros de crack, um de cocaína e um telefone celular.