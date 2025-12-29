A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem suspeito de tráfico de drogas na manhã desta segunda-feira (29), no bairro São José, em Araçatuba. A ação ocorreu durante patrulhamento preventivo em uma área já conhecida pelas autoridades como ponto de comercialização de entorpecentes.
De acordo com a PM, os policiais cabo Freitas e soldado Douglas, da 1ª Companhia do 2º BPM/I, visualizaram uma negociação de drogas envolvendo um indivíduo em uma motocicleta e outro a pé, na Rua Maria Terezinha Flor. Ao perceberem a aproximação da viatura, o motociclista fugiu rapidamente, enquanto o suspeito que estava a pé tentou escapar entrando em uma área de matagal.
Após breve acompanhamento a pé, a equipe conseguiu deter o homem. Durante a revista pessoal, foram encontrados em seu bolso dois invólucros de crack, um de cocaína e um telefone celular.
Questionado sobre os fatos, o suspeito acabou confessando que realizava a venda de entorpecentes no local. Segundo o relato, ele recebia uma quantidade de drogas avaliada em R$ 2 mil para comercialização, ficando com uma parte do valor como pagamento, além de repassar uma quantia para os chamados “olheiros”.
Ainda conforme a PM, o homem informou que havia dispensado o restante da droga no matagal durante a tentativa de fuga. Diante disso, foi acionado o apoio do Canil do BAEP, com o cão farejador Ares, que auxiliou nas buscas.
Com o apoio do canil, os policiais localizaram mais 19 invólucros de crack e 26 de cocaína, todos semelhantes aos encontrados inicialmente. Ao todo, foram apreendidos 21 invólucros de crack, 27 de cocaína e um telefone celular.
O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba. O delegado de plantão, Everton Teodoro, tomou ciência da ocorrência e ratificou a prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes. O indiciado permaneceu preso, à disposição da Justiça.
