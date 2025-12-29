Policiais militares prenderam um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na madrugada desta segunda-feira (29), no bairro Vila Bandeirantes, em Birigui. A equipe realizava averiguação após denúncia, quando abordou dois indivíduos no local.

Durante a ação, os policiais constataram que um dos abordados estava ali para comprar e consumir entorpecentes, enquanto o outro admitiu a comercialização da droga. Ele também indicou onde o material estava escondido e afirmou que realizava as vendas a pedido do responsável pelo imóvel.

Na vistoria, foram apreendidos R$ 35 em dinheiro, três aparelhos celulares, quatro pedras de crack prontas para a venda e uma porção maior da mesma substância, que seria fracionada. Ambos foram encaminhados ao Distrito Policial. Após os procedimentos, apenas o suspeito de tráfico permaneceu preso; o outro foi ouvido e liberado.