30 de dezembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
BIRIGUI

PM flagra tráfico na Vila Bandeirantes e prende suspeito

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CPI 10
Ação na madrugada em Birigui apreendeu crack, dinheiro e celulares
Ação na madrugada em Birigui apreendeu crack, dinheiro e celulares

Policiais militares prenderam um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na madrugada desta segunda-feira (29), no bairro Vila Bandeirantes, em Birigui. A equipe realizava averiguação após denúncia, quando abordou dois indivíduos no local.

Durante a ação, os policiais constataram que um dos abordados estava ali para comprar e consumir entorpecentes, enquanto o outro admitiu a comercialização da droga. Ele também indicou onde o material estava escondido e afirmou que realizava as vendas a pedido do responsável pelo imóvel.

Na vistoria, foram apreendidos R$ 35 em dinheiro, três aparelhos celulares, quatro pedras de crack prontas para a venda e uma porção maior da mesma substância, que seria fracionada. Ambos foram encaminhados ao Distrito Policial. Após os procedimentos, apenas o suspeito de tráfico permaneceu preso; o outro foi ouvido e liberado.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários