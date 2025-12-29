30 de dezembro de 2025
ILUMINAÇÃO

Caram Rezem passa a contar com iluminação até o Taveira

Por Wesley Pedrosa | da Redação
Prefeitura de Araçatuba
Após anos de pedidos e protestos, moradores da região são atendidos
Após anos de pedidos e protestos, moradores da região são atendidos

A iluminação pública instalada em um trecho da estrada vicinal Caram Rezek (ART-070), entre o Residencial Paquerê e o bairro Engenheiro Taveira, entrou em funcionamento na última semana, após anos de reivindicações por parte de moradores e motoristas que utilizam a via diariamente.

O sistema foi implantado pela concessionária CPFL Paulista. A medida busca reduzir os riscos de acidentes em um trecho marcado por histórico de ocorrências, especialmente em períodos noturnos, quando a falta de iluminação era apontada como um dos principais problemas.

A demanda por melhorias na estrada se intensificou ao longo dos últimos anos, principalmente após a inauguração de novos bairros na região, como Paquerê, Aimoré e Engenheiro Taveira. Moradores relatavam dificuldades de visibilidade, sensação de insegurança e ausência de estrutura adequada para o aumento do fluxo de veículos.

No final do primeiro semestre deste ano, centenas de pessoas participaram de uma manifestação pacífica na via, bloqueando parcialmente o trânsito para chamar a atenção das autoridades. O ato reuniu moradores dos bairros do entorno e foi marcado por faixas, cartazes e palavras de ordem pedindo providências. A principal mensagem exibida foi “Chega de mortes”, em referência às vítimas de acidentes registrados no local ao longo dos anos.

Além do protesto na estrada, moradores também relataram que a situação já havia sido tema de manifestações na Câmara Municipal, solicitações formais junto à Prefeitura e abaixo-assinados, cobrando soluções para a via.

