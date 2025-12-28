A Prefeitura de Araçatuba negou, neste domingo (28), que haja falta do equipamento conhecido como “papagaio” no Pronto-Socorro Municipal (PSM) e informou a abertura de apuração para verificar a conduta de uma profissional de enfermagem que teria improvisado um dispositivo de coleta de urina durante atendimento a um paciente.
De acordo com a Administração Municipal, levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde constatou que há dispositivos de coleta urinária masculina disponíveis em estoque, tanto em setores internos do PSM quanto no almoxarifado da unidade, assegurando a reposição conforme a demanda do serviço.
O episódio citado ocorreu em 6 de dezembro, mas, segundo a Prefeitura, não houve qualquer registro formal à época junto à direção do Pronto-Socorro, à Secretaria de Saúde ou aos canais oficiais da Ouvidoria Municipal. O caso só veio a público 22 dias depois, o que causou estranheza à gestão.
Após apuração interna e contato telefônico com o paciente, foi identificado que a falha decorreu de um procedimento inadequado adotado por uma técnica de enfermagem, contratada sob regime CLT pela AFNE, entidade responsável pela gestão do PSM. A profissional teria improvisado o equipamento, prática que contraria os protocolos e normas internas da unidade.
Ainda conforme a apuração, a técnica alegou não ter localizado o material no setor no momento do atendimento e não buscou o item em outros pontos de reposição, como a sala de emergência ou a central de materiais, onde o equipamento estava disponível.
A Prefeitura ressaltou que a conduta compromete a segurança do paciente e a qualidade da assistência prestada, não refletindo as diretrizes, protocolos e orientações adotadas pela gestão municipal.
Diante da gravidade do caso, a Administração determinou a revisão detalhada dos fluxos e processos internos. A AFNE informou que, por meio de seu setor de compliance, adotará as medidas administrativas cabíveis para a apuração de responsabilidades.
Por fim, o Município reafirmou o compromisso com a transparência, a qualidade do atendimento em saúde e a dignidade dos pacientes, destacando que o episódio não representa a atuação da maioria dos profissionais que atuam no Pronto-Socorro Municipal
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.