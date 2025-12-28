A Prefeitura de Araçatuba negou, neste domingo (28), que haja falta do equipamento conhecido como “papagaio” no Pronto-Socorro Municipal (PSM) e informou a abertura de apuração para verificar a conduta de uma profissional de enfermagem que teria improvisado um dispositivo de coleta de urina durante atendimento a um paciente.

De acordo com a Administração Municipal, levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde constatou que há dispositivos de coleta urinária masculina disponíveis em estoque, tanto em setores internos do PSM quanto no almoxarifado da unidade, assegurando a reposição conforme a demanda do serviço.

O episódio citado ocorreu em 6 de dezembro, mas, segundo a Prefeitura, não houve qualquer registro formal à época junto à direção do Pronto-Socorro, à Secretaria de Saúde ou aos canais oficiais da Ouvidoria Municipal. O caso só veio a público 22 dias depois, o que causou estranheza à gestão.