A Polícia Militar de Valparaíso realizou uma fiscalização de trânsito e mais de 50 autuações foram realizadas somente no dia 25 de dezembro, data em que se comemorou o Natal. As ocorrências envolveram motocicletas e veículos em situação irregular.

Diante do número elevado de infrações, a corporação anunciou o reforço do efetivo policial no município, especialmente no dia 31 de dezembro, durante as ações de segurança da virada do ano. Como parte da operação, algumas vias da cidade deverão ser interditadas com o objetivo de organizar o trânsito, garantir a segurança dos moradores e viabilizar as ações preventivas.

Segundo informações apuradas, as operações na virada do ano terão foco no combate a práticas ilegais recorrentes, como manobras perigosas, empinar motocicletas, cortes excessivos de giro e perturbação do sossego público. Os responsáveis por esse tipo de conduta poderão responder criminalmente.