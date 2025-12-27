29 de dezembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
FISCALIZAÇÃO

PM registra mais de 50 autuações no trânsito de Valparaíso

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Uma das motos recolhidas pela PM durante a fiscalização
Uma das motos recolhidas pela PM durante a fiscalização

A Polícia Militar de Valparaíso realizou uma fiscalização de trânsito e mais de 50 autuações foram realizadas somente no dia 25 de dezembro, data em que se comemorou o Natal. As ocorrências envolveram motocicletas e veículos em situação irregular.

Diante do número elevado de infrações, a corporação anunciou o reforço do efetivo policial no município, especialmente no dia 31 de dezembro, durante as ações de segurança da virada do ano. Como parte da operação, algumas vias da cidade deverão ser interditadas com o objetivo de organizar o trânsito, garantir a segurança dos moradores e viabilizar as ações preventivas.

Segundo informações apuradas, as operações na virada do ano terão foco no combate a práticas ilegais recorrentes, como manobras perigosas, empinar motocicletas, cortes excessivos de giro e perturbação do sossego público. Os responsáveis por esse tipo de conduta poderão responder criminalmente.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, as ações buscam coibir de forma efetiva situações que têm causado transtornos à população, principalmente durante o período noturno, em diferentes regiões da cidade.

Operação ampliada

A corporação informou também que a operação de fiscalização será ampliada e deverá se estender ao longo de todo o ano de 2026. As medidas, consideradas rigorosas, incluem responsabilização criminal dos infratores e não ficarão restritas a datas comemorativas, passando a ocorrer de forma contínua e permanente em Valparaíso.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários