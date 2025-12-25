Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira (25) após ser acusado de praticar atos obscenos em frente a uma residência localizada em um condomínio no bairro Aeroporto, em Araçatuba.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe realizava uma fiscalização de rotina relacionada a sentenciados que estavam em período de saída temporária quando foi acionada pela vigilância do condomínio. No local, a vigilante relatou que um morador vinha apresentando comportamento suspeito, observando funcionárias em pontos pouco iluminados do residencial.

Durante uma ronda, o homem acabou sendo flagrado em atitude considerada obscena diante de uma das casas. A vítima informou ainda que a situação não era isolada e que já havia ocorrido outras vezes, inclusive com registros em vídeo que comprovam os episódios anteriores.