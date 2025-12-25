A Rodovia Marechal Rondon (SP-300) deve registrar movimento recorde durante os feriados de Natal e Ano Novo. A ViaRondon Concessionária de Rodovias estima que cerca de 2,6 milhões de veículos circulem pelo trecho entre Bauru e Castilho, cortando a região de Araçatuba e Birigui, ao longo das festas de fim de ano.
No período do Natal, entre os dias 23 e 27 de dezembro, a previsão é de aproximadamente 1,3 milhão de veículos em circulação. Já no feriado de Ano Novo, o volume deve se repetir, com outros 1,3 milhão de veículos trafegando pela rodovia entre 30 de dezembro e 5 de janeiro.
O aumento expressivo no fluxo é atribuído às celebrações de fim de ano e ao período de férias, quando cresce o deslocamento entre cidades do interior e outras regiões do Estado. A concessionária alerta que os maiores congestionamentos devem ocorrer nos dias que antecedem e sucedem os feriados, especialmente nos horários de saída e retorno das viagens.
Operação especial e reforço no atendimento
Para garantir mais segurança e fluidez ao tráfego, a ViaRondon colocou em prática uma operação especial, com reforço das equipes operacionais, monitoramento permanente da rodovia e atendimento aos usuários 24 horas por dia, em todo o trecho concedido. A ação conta ainda com o apoio da Polícia Militar Rodoviária.
Horários de maior movimento
A concessionária orienta os motoristas a programarem a viagem e, sempre que possível, evitarem os períodos de pico:
Natal
Retorno: dias 26 e 28 de dezembro, principalmente das 14h às 20h.
Ano Noo
Saída: dias 30 e 31 de dezembro, com maior movimento entre 10h e 19h; Retorno: dias 4 e 5 de janeiro, sobretudo no período da tarde e da noite.
Orientações para uma viagem segura
Entre as recomendações reforçadas pela concessionária estão a revisão do veículo antes de pegar a estrada, o respeito aos limites de velocidade e à sinalização, a manutenção de distância segura entre os veículos, a proibição do uso de celular ao volante, a realização de paradas para descanso e, principalmente, não dirigir sob efeito de álcool ou drogas.
Estrutura de apoio ao usuário
Durante todo o período dos feriados, os motoristas contam com atendimento 24 horas. Em situações de emergência ou necessidade de auxílio, é possível acionar a ViaRondon pelo WhatsApp (14) 99874-9424, pelo telefone 0800 72 99 300 ou pelos telefones de emergência instalados ao longo da rodovia.
A concessionária disponibiliza ainda 10 Bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), equipadas com sanitários, fraldário, bebedouros e atendimento com informações, localizadas nos seguintes pontos da SP-300:
- Bauru – km 349+950 (sentido Leste)
- Presidente Alves – km 382+500 (sentido Oeste)
- Guarantã – km 416+500 (sentido Leste)
- Guaiçara – km 448+800 (sentido Oeste)
- Penápolis – km 478+850 (sentido Oeste)
- Coroados – km 507 (sentido Oeste)
- Araçatuba – km 542+300 (sentido Leste)
- Valparaíso – km 572+500 (sentido Oeste)
- Mirandópolis – km 608+900 (sentido Leste)
- Andradina – km 644+630 (sentido Leste)
Além disso, há telefones de emergência instalados a cada quilômetro no trecho entre o km 497+200, em Glicério, e o km 665+870, em Castilho, garantindo suporte rápido aos usuários durante toda a viagem.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.