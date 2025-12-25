25 de dezembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
FIM DE ANO

Marechal Rondon deve receber 2,6 milhões de veículos

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Via Rondon
ViaRondon prevê tráfego intenso entre Bauru e Castilho nos feriados de Natal e Ano Novo e orienta motoristas a planejar a viagem
ViaRondon prevê tráfego intenso entre Bauru e Castilho nos feriados de Natal e Ano Novo e orienta motoristas a planejar a viagem

A Rodovia Marechal Rondon (SP-300) deve registrar movimento recorde durante os feriados de Natal e Ano Novo. A ViaRondon Concessionária de Rodovias estima que cerca de 2,6 milhões de veículos circulem pelo trecho entre Bauru e Castilho, cortando a região de Araçatuba e Birigui, ao longo das festas de fim de ano.

No período do Natal, entre os dias 23 e 27 de dezembro, a previsão é de aproximadamente 1,3 milhão de veículos em circulação. Já no feriado de Ano Novo, o volume deve se repetir, com outros 1,3 milhão de veículos trafegando pela rodovia entre 30 de dezembro e 5 de janeiro.

O aumento expressivo no fluxo é atribuído às celebrações de fim de ano e ao período de férias, quando cresce o deslocamento entre cidades do interior e outras regiões do Estado. A concessionária alerta que os maiores congestionamentos devem ocorrer nos dias que antecedem e sucedem os feriados, especialmente nos horários de saída e retorno das viagens.

Operação especial e reforço no atendimento

Para garantir mais segurança e fluidez ao tráfego, a ViaRondon colocou em prática uma operação especial, com reforço das equipes operacionais, monitoramento permanente da rodovia e atendimento aos usuários 24 horas por dia, em todo o trecho concedido. A ação conta ainda com o apoio da Polícia Militar Rodoviária.

Horários de maior movimento

A concessionária orienta os motoristas a programarem a viagem e, sempre que possível, evitarem os períodos de pico:

Natal

Retorno: dias 26 e 28 de dezembro, principalmente das 14h às 20h.

Ano Noo

Saída: dias 30 e 31 de dezembro, com maior movimento entre 10h e 19h; Retorno: dias 4 e 5 de janeiro, sobretudo no período da tarde e da noite.

Orientações para uma viagem segura

Entre as recomendações reforçadas pela concessionária estão a revisão do veículo antes de pegar a estrada, o respeito aos limites de velocidade e à sinalização, a manutenção de distância segura entre os veículos, a proibição do uso de celular ao volante, a realização de paradas para descanso e, principalmente, não dirigir sob efeito de álcool ou drogas.

Estrutura de apoio ao usuário

Durante todo o período dos feriados, os motoristas contam com atendimento 24 horas. Em situações de emergência ou necessidade de auxílio, é possível acionar a ViaRondon pelo WhatsApp (14) 99874-9424, pelo telefone 0800 72 99 300 ou pelos telefones de emergência instalados ao longo da rodovia.

A concessionária disponibiliza ainda 10 Bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), equipadas com sanitários, fraldário, bebedouros e atendimento com informações, localizadas nos seguintes pontos da SP-300:

  • Bauru – km 349+950 (sentido Leste)
  • Presidente Alves – km 382+500 (sentido Oeste)
  • Guarantã – km 416+500 (sentido Leste)
  • Guaiçara – km 448+800 (sentido Oeste)
  • Penápolis – km 478+850 (sentido Oeste)
  • Coroados – km 507 (sentido Oeste)
  • Araçatuba – km 542+300 (sentido Leste)
  • Valparaíso – km 572+500 (sentido Oeste)
  • Mirandópolis – km 608+900 (sentido Leste)
  • Andradina – km 644+630 (sentido Leste)

Além disso, há telefones de emergência instalados a cada quilômetro no trecho entre o km 497+200, em Glicério, e o km 665+870, em Castilho, garantindo suporte rápido aos usuários durante toda a viagem.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários