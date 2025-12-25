A Rodovia Marechal Rondon (SP-300) deve registrar movimento recorde durante os feriados de Natal e Ano Novo. A ViaRondon Concessionária de Rodovias estima que cerca de 2,6 milhões de veículos circulem pelo trecho entre Bauru e Castilho, cortando a região de Araçatuba e Birigui, ao longo das festas de fim de ano.

No período do Natal, entre os dias 23 e 27 de dezembro, a previsão é de aproximadamente 1,3 milhão de veículos em circulação. Já no feriado de Ano Novo, o volume deve se repetir, com outros 1,3 milhão de veículos trafegando pela rodovia entre 30 de dezembro e 5 de janeiro.

O aumento expressivo no fluxo é atribuído às celebrações de fim de ano e ao período de férias, quando cresce o deslocamento entre cidades do interior e outras regiões do Estado. A concessionária alerta que os maiores congestionamentos devem ocorrer nos dias que antecedem e sucedem os feriados, especialmente nos horários de saída e retorno das viagens.

Operação especial e reforço no atendimento