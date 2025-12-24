O transporte coletivo de Araçatuba entra em 2026 com tarifa mantida . O Diário Oficial do Município publica nesta quarta-feira (24) o projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal que autoriza a concessão de subvenção de R$ 500 mil à empresa responsável pelo serviço de transporte urbano.
O autógrafo da lei foi encaminhado ao Executivo nesta terça-feira (23), abrindo caminho para a sanção e consolidando a medida que garante a manutenção da passagem em R$ 5,30 ao longo de todo o próximo ano.
Com a aprovação, segundo a administração municipal, a concessionária TUA segue comprometida com um plano de metas voltado à modernização do sistema. Entre as melhorias previstas estão a renovação da frota, a incorporação de novos veículos equipados com wi-fi e ar-condicionado, tecnologias para redução da emissão de poluentes, plataformas de acessibilidade e ajustes nas rotas para reduzir o tempo de espera dos usuários.
A expectativa é que dois novos ônibus entrem em operação ainda até o fim deste ano, reforçando o atendimento à população.
Segundo a administração municipal, o avanço do projeto foi resultado de um intenso processo de diálogo entre o Executivo e o Legislativo, com articulação do líder do governo na Câmara, Fernando Fabris. A proposta foi construída sem abrir mão da responsabilidade fiscal e da transparência, priorizando a preservação do interesse público e a melhoria da mobilidade urbana em Araçatuba.
A medida representa um passo estratégico para equilibrar custos, garantir qualidade no serviço e assegurar previsibilidade ao usuário do transporte coletivo.
