O transporte coletivo de Araçatuba entra em 2026 com tarifa mantida . O Diário Oficial do Município publica nesta quarta-feira (24) o projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal que autoriza a concessão de subvenção de R$ 500 mil à empresa responsável pelo serviço de transporte urbano.

O autógrafo da lei foi encaminhado ao Executivo nesta terça-feira (23), abrindo caminho para a sanção e consolidando a medida que garante a manutenção da passagem em R$ 5,30 ao longo de todo o próximo ano.

Com a aprovação, segundo a administração municipal, a concessionária TUA segue comprometida com um plano de metas voltado à modernização do sistema. Entre as melhorias previstas estão a renovação da frota, a incorporação de novos veículos equipados com wi-fi e ar-condicionado, tecnologias para redução da emissão de poluentes, plataformas de acessibilidade e ajustes nas rotas para reduzir o tempo de espera dos usuários.