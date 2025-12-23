A Prefeitura de Araçatuba autorizou, nesta terça-feira (23), o início de duas obras viabilizadas por emendas impositivas, que somam R$ 375.400,00. Os investimentos beneficiam diretamente os bairros Águas Claras e Alvorada, com foco na ampliação do lazer, acessibilidade e qualidade de vida da população.

As ordens de serviço foram assinadas pelo prefeito Lucas Zanatta. No Águas Claras, será executada a instalação de mobiliários urbanos e a construção de calçadas no sistema de lazer da região. A obra ficará sob responsabilidade da empresa Studio GHS Engenharia Ltda, com prazo de execução de até oito meses. O investimento é de R$ 105.400,00, proveniente de emenda impositiva do ex-vereador Wesley da Dialogue.

A intervenção contempla o espaço entre as ruas Pedro Alves dos Santos, Brigadeiro Faria Lima, Avenida Padre Ângelo Rudello e Rua João dos Santos Lima, promovendo melhorias na organização do local, acessibilidade e estrutura para uso coletivo.