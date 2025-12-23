A Prefeitura de Araçatuba autorizou, nesta terça-feira (23), o início de duas obras viabilizadas por emendas impositivas, que somam R$ 375.400,00. Os investimentos beneficiam diretamente os bairros Águas Claras e Alvorada, com foco na ampliação do lazer, acessibilidade e qualidade de vida da população.
As ordens de serviço foram assinadas pelo prefeito Lucas Zanatta. No Águas Claras, será executada a instalação de mobiliários urbanos e a construção de calçadas no sistema de lazer da região. A obra ficará sob responsabilidade da empresa Studio GHS Engenharia Ltda, com prazo de execução de até oito meses. O investimento é de R$ 105.400,00, proveniente de emenda impositiva do ex-vereador Wesley da Dialogue.
A intervenção contempla o espaço entre as ruas Pedro Alves dos Santos, Brigadeiro Faria Lima, Avenida Padre Ângelo Rudello e Rua João dos Santos Lima, promovendo melhorias na organização do local, acessibilidade e estrutura para uso coletivo.
Já no Alvorada, a Prefeitura autorizou a reforma da Praça Bezerra de Menezes, que também atende moradores do bairro Panorama. A obra será executada pela empresa JC Pinheiro Engenharia, com investimento de R$ 270 mil, oriundos de emenda parlamentar do vereador João Moreira. O prazo estimado para conclusão é de seis meses.
O projeto prevê a revitalização completa da praça, com melhorias estruturais, reforço na segurança e estímulo à convivência comunitária.
Durante a assinatura das ordens de serviço, realizada nos próprios locais das obras, o prefeito destacou o impacto direto das intervenções no cotidiano dos moradores. “Estamos investindo em espaços que fortalecem o lazer, a convivência e a qualidade de vida. Cuidar da cidade é cuidar das pessoas”, afirmou Lucas Zanatta.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.