A Câmara Municipal de Araçatuba aprovou na noite desta segunda-feira (22), durante a 1ª sessão extraordinária de 2025, o projeto que autoriza a subvenção mensal de R$ 500 mil à empresa TUA, com vigência de 12 meses, a partir de janeiro de 2026. A sessão teve início às 19h e foi encerrada pouco depois das 21h, sendo marcada por intenso debate, plenário lotado e manifestações do público.

Com exceção do vereador Arlindo Araújo, todos os parlamentares utilizaram o tempo regimental para discutir o projeto e justificar suas posições. O texto aprovado também documenta oficialmente a gratuidade da passagem, com catraca livre aos domingos e feriados, ponto amplamente debatido durante a sessão.

A proposta recebeu votos favoráveis dos vereadores Arlindo Araújo (SD), Carlinhos do Terceiro (Republicanos), Denilson Pichitelli (Republicanos), Fernando Fabris (PL), Gilberto Batata (PSD), Hideto Honda (PSD), João Moreira (PP), João Pedro Pugina (PL) e Rodrigo Atayde (PRTB).