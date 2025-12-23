A Câmara Municipal de Araçatuba aprovou na noite desta segunda-feira (22), durante a 1ª sessão extraordinária de 2025, o projeto que autoriza a subvenção mensal de R$ 500 mil à empresa TUA, com vigência de 12 meses, a partir de janeiro de 2026. A sessão teve início às 19h e foi encerrada pouco depois das 21h, sendo marcada por intenso debate, plenário lotado e manifestações do público.
Com exceção do vereador Arlindo Araújo, todos os parlamentares utilizaram o tempo regimental para discutir o projeto e justificar suas posições. O texto aprovado também documenta oficialmente a gratuidade da passagem, com catraca livre aos domingos e feriados, ponto amplamente debatido durante a sessão.
A proposta recebeu votos favoráveis dos vereadores Arlindo Araújo (SD), Carlinhos do Terceiro (Republicanos), Denilson Pichitelli (Republicanos), Fernando Fabris (PL), Gilberto Batata (PSD), Hideto Honda (PSD), João Moreira (PP), João Pedro Pugina (PL) e Rodrigo Atayde (PRTB).
Votaram contra o projeto Damião Brito (Rede), Sol do Autismo (PL), Ícaro Morales (Cidadania), Dr. Luciano Perdigão (PSD) e Luis Boatto (SD). Entre os principais argumentos contrários, os vereadores destacaram a ausência de contrapartidas estruturais por parte da empresa, como a falta de abrigos nos pontos de ônibus, reivindicação antiga da população.
Representantes da TUA informaram que a responsabilidade pela instalação e manutenção dos abrigos nos pontos de ônibus é da Prefeitura, por meio do setor de Mobilidade Urbana, e não da concessionária.
O plenário esteve cheio, com a presença de funcionários da TUA e moradores, que se manifestaram diversas vezes com aplausos, gritos e reações às falas dos vereadores, levando a presidente da Casa, Edna Flor, a acionar repetidamente o sinal de silêncio para manter a ordem.
Em um dos momentos mais tensos da noite, uma funcionária da empresa se exaltou durante a fala do vereador Damião Brito, o que resultou em uma breve interrupção da sessão. Após a pausa, a funcionária deixou o plenário por livre e espontânea vontade. A sessão foi retomada e, posteriormente, a vereadora Sol do Autismo foi até a área externa da Câmara, conversou com a funcionária e solicitou que ela retornasse ao plenário, o que ocorreu sem novos incidentes.
A aprovação da subvenção encerra uma das discussões mais intensas do início do ano legislativo e consolida, em lei, as regras de financiamento do transporte coletivo municipal, ao mesmo tempo em que evidencia as divergências políticas sobre o modelo, as contrapartidas exigidas e a responsabilidade do poder público na infraestrutura urbana.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.