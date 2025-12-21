Policiais militares da Força Tática prenderam uma mulher por tráfico de drogas na noite de sábado (20), no bairro Águas Claras, em Araçatuba. A ação ocorreu durante uma abordagem a um veículo suspeito.

Durante a vistoria, os policiais localizaram mais de mil microtubos contendo cocaína, além de embalagens vazias, utilizadas para o fracionamento do entorpecente, e aparelhos celulares, que serão analisados no curso da investigação.

Diante dos fatos, a mulher recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzida ao Distrito Policial de Araçatuba, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos legais, ela permaneceu presa à disposição da Justiça, devendo responder pelo crime de tráfico de drogas.