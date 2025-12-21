21 de dezembro de 2025
MULHER NO CRIME

Força Tática prende mulher com mais de mil porções de cocaína

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Entorpecentes e celulares foram apreendidos durante abordagem no bairro Águas Claras, em Araçatuba
Entorpecentes e celulares foram apreendidos durante abordagem no bairro Águas Claras, em Araçatuba

Policiais militares da Força Tática prenderam uma mulher por tráfico de drogas na noite de sábado (20), no bairro Águas Claras, em Araçatuba. A ação ocorreu durante uma abordagem a um veículo suspeito.

Durante a vistoria, os policiais localizaram mais de mil microtubos contendo cocaína, além de embalagens vazias, utilizadas para o fracionamento do entorpecente, e aparelhos celulares, que serão analisados no curso da investigação.

Diante dos fatos, a mulher recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzida ao Distrito Policial de Araçatuba, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos legais, ela permaneceu presa à disposição da Justiça, devendo responder pelo crime de tráfico de drogas.

A Polícia Militar destacou que a atuação da Força Tática integra as ações permanentes de combate ao tráfico e ao crime organizado, com foco na repressão à venda de entorpecentes e na preservação da segurança da população.

