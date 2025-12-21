A Polícia Militar prendeu, na madrugada de sábado (20), um homem acusado de violência doméstica no bairro Mão Divina, em Araçatuba. A ocorrência mobilizou equipes após a vítima relatar ter sido atacada pelo ex-companheiro, que utilizou um facão durante a agressão.

De acordo com as informações policiais, a mulher sofreu um corte na mão ao tentar se defender do golpe. Após o ataque, o agressor deixou o local, o que levou os policiais a iniciarem buscas pela região.

O suspeito foi localizado em um bar nas proximidades. No momento da abordagem, ele ofereceu resistência, sendo necessário o uso de técnicas de contenção para imobilizá-lo com segurança.