MARIA DA PENHA

PM prende homem por violência doméstica após ataque com facão

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Guilherme Renan/FR
Mulher ficou ferida na mão e agressor foi detido em bar no bairro Mão Divina, em Araçatuba
A Polícia Militar prendeu, na madrugada de sábado (20), um homem acusado de violência doméstica no bairro Mão Divina, em Araçatuba. A ocorrência mobilizou equipes após a vítima relatar ter sido atacada pelo ex-companheiro, que utilizou um facão durante a agressão.

De acordo com as informações policiais, a mulher sofreu um corte na mão ao tentar se defender do golpe. Após o ataque, o agressor deixou o local, o que levou os policiais a iniciarem buscas pela região.

O suspeito foi localizado em um bar nas proximidades. No momento da abordagem, ele ofereceu resistência, sendo necessário o uso de técnicas de contenção para imobilizá-lo com segurança.

Em seguida, o homem foi encaminhado ao Distrito Policial de Araçatuba, onde a ocorrência foi registrada.

Ele permaneceu preso à disposição da Justiça, devendo responder pelos crimes relacionados à violência doméstica.

A Polícia Militar reforça que casos de agressão contra a mulher devem ser denunciados e que o atendimento rápido é fundamental para garantir a proteção da vítima e a responsabilização do agressor.

