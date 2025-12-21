O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) definiu, por aclamação, a nova cúpula que estará à frente da Corte no biênio 2026–2027. Em sessão solene realizada na quinta-feira (18), os desembargadores José Antonio Encinas Manfré e Roberto Maia Filho foram eleitos, respectivamente, presidente e vice-presidente do Tribunal. A cerimônia de posse foi conduzida pela juíza decana Maria Cláudia Bedotti.

Com trajetória profissional ligada ao interior paulista, Encinas Manfré — que morou e atuou em Araçatuba — passa a ocupar o posto de 50º presidente do TRE-SP, assumindo a missão de conduzir o maior colégio eleitoral do Brasil. Nas eleições gerais de 2026, mais de 33 milhões de eleitores do Estado de São Paulo irão às urnas para escolher deputados federais e estaduais, senadores, governador e presidente da República.

Ao assumir o cargo, o magistrado ressaltou a experiência acumulada ao longo de quatro décadas na magistratura, sendo 13 anos dedicados à Justiça Eleitoral no interior do Estado. Ele também destacou o período em que atuou como vice-presidente e corregedor regional eleitoral no biênio 2024–2025, classificando a nova função como um desafio de grande responsabilidade institucional.