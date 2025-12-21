O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) definiu, por aclamação, a nova cúpula que estará à frente da Corte no biênio 2026–2027. Em sessão solene realizada na quinta-feira (18), os desembargadores José Antonio Encinas Manfré e Roberto Maia Filho foram eleitos, respectivamente, presidente e vice-presidente do Tribunal. A cerimônia de posse foi conduzida pela juíza decana Maria Cláudia Bedotti.
Com trajetória profissional ligada ao interior paulista, Encinas Manfré — que morou e atuou em Araçatuba — passa a ocupar o posto de 50º presidente do TRE-SP, assumindo a missão de conduzir o maior colégio eleitoral do Brasil. Nas eleições gerais de 2026, mais de 33 milhões de eleitores do Estado de São Paulo irão às urnas para escolher deputados federais e estaduais, senadores, governador e presidente da República.
Ao assumir o cargo, o magistrado ressaltou a experiência acumulada ao longo de quatro décadas na magistratura, sendo 13 anos dedicados à Justiça Eleitoral no interior do Estado. Ele também destacou o período em que atuou como vice-presidente e corregedor regional eleitoral no biênio 2024–2025, classificando a nova função como um desafio de grande responsabilidade institucional.
Durante o discurso, o novo presidente reforçou a importância de uma atuação do Judiciário pautada pelo interesse público, pela ética e pela transparência, princípios que, segundo ele, são essenciais para manter a credibilidade da Justiça Eleitoral junto à sociedade. Encinas Manfré afirmou que a preservação da confiança no processo democrático é um compromisso permanente da instituição.
Entre os principais focos da gestão, o presidente destacou o enfrentamento à desinformação, às fake news e às manipulações digitais, como as deepfakes. O trabalho, segundo ele, deverá ser feito de forma integrada, envolvendo plataformas digitais, universidades, órgãos públicos e a sociedade civil.
Encinas Manfré também chamou atenção para os impactos das transformações tecnológicas e do avanço da inteligência artificial no processo eleitoral. Ele lembrou que o TRE-SP tem investido em inovação e que, desde 2022, utiliza ferramentas de IA generativa, como chatbots, para orientar eleitores sobre serviços eleitorais, incluindo título, biometria e regularização de pendências.
Outro ponto destacado foi o marco histórico da urna eletrônica, que completará 30 anos nas eleições de 2026. Para o magistrado, o sistema se consolidou como um instrumento seguro, ágil e democrático, fundamental para o fortalecimento da democracia brasileira.
Natural de Cafelândia (SP), José Antonio Encinas Manfré é graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Bauru, com mestrado e doutorado em Direito das Relações Sociais pela PUC-SP. Ingressou na magistratura em 1985 e atuou como juiz substituto da 36ª Circunscrição Judiciária de Araçatuba, com passagens pelas comarcas de Paulo de Faria, Pereira Barreto e Araçatuba.
Promovido a desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) em 2012, integrou a 3ª Câmara de Direito Público e exerceu diversas funções no TRE-SP, como ouvidor eleitoral, vice-presidente e corregedor regional eleitoral, até ser eleito para a Presidência da Corte.
