Com a chegada de dezembro, mês marcado por confraternizações, reencontros e encontros informais para encerrar o ano, os happy hours se tornam parte da rotina de muitos trabalhadores. Em meio ao clima festivo, a alimentação equilibrada e o consumo consciente de bebidas acabam, muitas vezes, ficando em segundo plano. Diante desse cenário, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo reforça o alerta para cuidados que ajudam a evitar complicações de saúde.

De acordo com a médica Márjorie Piedade, da rede estadual de saúde, o período favorece mudanças bruscas de hábitos que podem trazer prejuízos ao organismo. Um dos comportamentos mais comuns é deixar de se alimentar ao longo do dia para “compensar” o encontro noturno. “Pular refeições provoca oscilações nos níveis de glicose, aumenta a fome e favorece exageros durante a confraternização”, explica.

Outro ponto de atenção é o consumo de bebidas alcoólicas em jejum, prática frequente após longas jornadas de trabalho. “Beber sem ter se alimentado acelera a absorção do álcool e pode causar tontura, queda de pressão, mal-estar e até quadros de intoxicação mais rápida”, alerta a especialista.