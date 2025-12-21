Com a chegada de dezembro, mês marcado por confraternizações, reencontros e encontros informais para encerrar o ano, os happy hours se tornam parte da rotina de muitos trabalhadores. Em meio ao clima festivo, a alimentação equilibrada e o consumo consciente de bebidas acabam, muitas vezes, ficando em segundo plano. Diante desse cenário, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo reforça o alerta para cuidados que ajudam a evitar complicações de saúde.
De acordo com a médica Márjorie Piedade, da rede estadual de saúde, o período favorece mudanças bruscas de hábitos que podem trazer prejuízos ao organismo. Um dos comportamentos mais comuns é deixar de se alimentar ao longo do dia para “compensar” o encontro noturno. “Pular refeições provoca oscilações nos níveis de glicose, aumenta a fome e favorece exageros durante a confraternização”, explica.
Outro ponto de atenção é o consumo de bebidas alcoólicas em jejum, prática frequente após longas jornadas de trabalho. “Beber sem ter se alimentado acelera a absorção do álcool e pode causar tontura, queda de pressão, mal-estar e até quadros de intoxicação mais rápida”, alerta a especialista.
Além disso, fatores como altas temperaturas, cansaço acumulado e baixa ingestão de líquidos aumentam o risco de indisposição, sobretudo entre pessoas com doenças crônicas, que tendem a sentir os efeitos de forma mais intensa.
Atenção aos sinais do corpo
A orientação é interromper o consumo de alimentos e bebidas alcoólicas e reforçar a hidratação ao perceber sintomas como tontura, visão turva, sudorese fria, fala arrastada, palpitações ou náusea persistente.
Grupos que exigem cuidado redobrado
Algumas condições de saúde demandam atenção especial durante as festas de fim de ano. Pessoas com diabetes podem apresentar descontrole glicêmico devido às variações alimentares e ao jejum prolongado, além da interferência do álcool no metabolismo da glicose. Já quem tem hipertensão deve ficar atento ao consumo de bebidas alcoólicas e alimentos ricos em sódio, comuns nesse período, que podem elevar a pressão arterial.
Para quem está em processo de perda de peso, o ambiente festivo traz diversos estímulos. Respeitar limites pessoais e manter uma alimentação regular ajuda a preservar o equilíbrio sem comprometer a convivência social.
Consumo consciente
Entre as estratégias recomendadas está planejar previamente o que será consumido no evento. “Escolher com consciência um prato especial, uma sobremesa ou uma bebida evita o consumo automático e ajuda a manter o prazer sem exageros”, orienta a médica.
Fazer pequenas pausas entre as escolhas alimentares, dar tempo para o corpo reconhecer a saciedade e manter a ingestão regular de água são medidas simples que contribuem para o conforto digestivo e reduzem o consumo excessivo de álcool.
“São atitudes práticas que permitem aproveitar as celebrações de forma mais saudável e equilibrada”, conclui Márjorie Piedade.
