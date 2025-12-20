A Prefeitura de Araçatuba deu início, de forma antecipada, à distribuição do material escolar destinado aos estudantes da rede municipal de ensino. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Educação e vai beneficiar mais de 16 mil alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

Nesta etapa inicial, os materiais estão sendo entregues diretamente às unidades escolares. Entre os primeiros itens distribuídos estão os cadernos, que começaram a chegar às escolas ainda no início de dezembro. A entrega aos alunos está programada para os primeiros dias de aula, em fevereiro de 2026, seguindo um cronograma organizado e gradativo.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Ana Paula Braga, a antecipação faz parte do planejamento estratégico da pasta para assegurar melhores condições de aprendizado desde o primeiro dia letivo. “Garantir que os alunos tenham o material escolar logo no início das aulas é fundamental para o desenvolvimento pedagógico e para a organização das escolas”, destacou.