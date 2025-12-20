A Prefeitura de Araçatuba deu início, de forma antecipada, à distribuição do material escolar destinado aos estudantes da rede municipal de ensino. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Educação e vai beneficiar mais de 16 mil alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.
Nesta etapa inicial, os materiais estão sendo entregues diretamente às unidades escolares. Entre os primeiros itens distribuídos estão os cadernos, que começaram a chegar às escolas ainda no início de dezembro. A entrega aos alunos está programada para os primeiros dias de aula, em fevereiro de 2026, seguindo um cronograma organizado e gradativo.
De acordo com a secretária municipal de Educação, Ana Paula Braga, a antecipação faz parte do planejamento estratégico da pasta para assegurar melhores condições de aprendizado desde o primeiro dia letivo. “Garantir que os alunos tenham o material escolar logo no início das aulas é fundamental para o desenvolvimento pedagógico e para a organização das escolas”, destacou.
Os kits escolares foram montados conforme a etapa de ensino. Para os estudantes do Ensino Fundamental, o conjunto inclui itens como cadernos brochurão e brochura, lápis, borracha, apontador e folhas de sulfite, entre outros materiais básicos.
Já para a Educação Infantil, os kits são adaptados à faixa etária, contemplando materiais adequados às atividades pedagógicas desenvolvidas em sala de aula. Além dos materiais escolares, a Prefeitura também realizará a entrega dos uniformes aos alunos da rede municipal.
