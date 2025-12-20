20 de dezembro de 2025
EDUCAÇÃO

Escolas de Araçatuba recebem kits para mais de 16 mil alunos

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Entrega aos alunos está programada para os primeiros dias de aula, em fevereiro de 2026
Entrega aos alunos está programada para os primeiros dias de aula, em fevereiro de 2026

A Prefeitura de Araçatuba deu início, de forma antecipada, à distribuição do material escolar destinado aos estudantes da rede municipal de ensino. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Educação e vai beneficiar mais de 16 mil alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

Nesta etapa inicial, os materiais estão sendo entregues diretamente às unidades escolares. Entre os primeiros itens distribuídos estão os cadernos, que começaram a chegar às escolas ainda no início de dezembro. A entrega aos alunos está programada para os primeiros dias de aula, em fevereiro de 2026, seguindo um cronograma organizado e gradativo.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Ana Paula Braga, a antecipação faz parte do planejamento estratégico da pasta para assegurar melhores condições de aprendizado desde o primeiro dia letivo. “Garantir que os alunos tenham o material escolar logo no início das aulas é fundamental para o desenvolvimento pedagógico e para a organização das escolas”, destacou.

Os kits escolares foram montados conforme a etapa de ensino. Para os estudantes do Ensino Fundamental, o conjunto inclui itens como cadernos brochurão e brochura, lápis, borracha, apontador e folhas de sulfite, entre outros materiais básicos.

Já para a Educação Infantil, os kits são adaptados à faixa etária, contemplando materiais adequados às atividades pedagógicas desenvolvidas em sala de aula. Além dos materiais escolares, a Prefeitura também realizará a entrega dos uniformes aos alunos da rede municipal.

