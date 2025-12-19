O Governo do Estado de São Paulo anunciou, nesta quinta-feira (18), a liberação de R$ 32 milhões para ações emergenciais de recuperação em municípios severamente atingidos pelas fortes chuvas registradas entre os dias 13 e 15 de dezembro.
A medida foi apresentada durante reunião presencial no Palácio dos Bandeirantes, com a participação de 24 prefeitos e representantes municipais, além do governador Tarcísio de Freitas, do coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira, e diretores do órgão.
O encontro deu sequência à reunião virtual realizada no último dia 15, quando o Estado solicitou às prefeituras um levantamento detalhado dos prejuízos causados pelos temporais. Nesta nova etapa, as equipes avançaram na análise preliminar dos danos estruturais e no início da elaboração dos planos de trabalho voltados à reconstrução das áreas atingidas.
“Na reunião anterior foi pedido um levantamento e hoje estamos aqui para atender e oferecer suporte técnico para enfrentar os efeitos das chuvas”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas. Segundo ele, a atuação integrada entre Estado e municípios é fundamental para acelerar as respostas emergenciais, garantir a recuperação das cidades e reduzir riscos futuros.
As chuvas mais intensas concentraram-se principalmente nas regiões central, oeste e noroeste do Estado, com volumes que ultrapassaram 150 milímetros em curto intervalo de tempo, provocando alagamentos, danos estruturais e prejuízos à população.
De acordo com o coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, o apoio estadual ocorre em diversas frentes. “Foi uma determinação do governador. Já estamos atuando com ajuda humanitária em conjunto com o Fundo Social e, agora, ampliamos esse apoio para os serviços de recuperação”, destacou o coronel Henguel Ricardo Pereira.
Entre os municípios impactados estão Araçatuba, Avaré, Barretos, Barrinha, Bauru, Capivari, Garça, Guaíra, Iepê, João Ramalho, Martinópolis, Monte Castelo, Monte Mor, Osvaldo Cruz, Pacaembu, Panorama, Piquerobi, Presidente Prudente, Rafard, Rubinéia, São João do Pau D’Alho, Severínia, Teodoro Sampaio e Valparaíso.
O prefeito de Araçatuba, Lucas Zanatta, ressaltou a importância do planejamento conjunto para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas. “Estamos tratando de ações de curto e médio prazo para uma realidade que é de longo prazo. Cada decisão tomada agora representa um avanço na proteção da população e na reconstrução da cidade”, afirmou.
Desde o início das ocorrências, a Defesa Civil do Estado mantém atuação contínua nos municípios afetados, com equipes em campo, monitoramento de áreas de risco, atendimento às emergências e suporte técnico às administrações municipais. Em parceria com o Fundo Social de São Paulo, também foi encaminhada ajuda humanitária às famílias atingidas, além do acompanhamento técnico necessário para a recuperação das áreas danificadas e o restabelecimento da normalidade.
