O Governo do Estado de São Paulo anunciou, nesta quinta-feira (18), a liberação de R$ 32 milhões para ações emergenciais de recuperação em municípios severamente atingidos pelas fortes chuvas registradas entre os dias 13 e 15 de dezembro.

A medida foi apresentada durante reunião presencial no Palácio dos Bandeirantes, com a participação de 24 prefeitos e representantes municipais, além do governador Tarcísio de Freitas, do coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira, e diretores do órgão.

O encontro deu sequência à reunião virtual realizada no último dia 15, quando o Estado solicitou às prefeituras um levantamento detalhado dos prejuízos causados pelos temporais. Nesta nova etapa, as equipes avançaram na análise preliminar dos danos estruturais e no início da elaboração dos planos de trabalho voltados à reconstrução das áreas atingidas.