O Conselho Municipal dos Usuários do Transporte Público de Araçatuba (Comutransp) protocolou, na manhã desta sexta-feira (19), um ofício na Câmara Municipal alertando para a grave crise do transporte coletivo urbano e para o risco iminente de paralisação do serviço ou de aumento expressivo da tarifa.
No documento encaminhado aos vereadores, o Conselho destaca que a não aprovação da subvenção pode comprometer a continuidade do sistema, afetando diretamente milhares de usuários que dependem dos ônibus para trabalhar, estudar, acessar serviços de saúde e exercer o direito de ir e vir.
“O transporte coletivo constitui serviço público essencial, indispensável ao regular funcionamento da cidade”, afirma o Comutransp. Segundo o Conselho, dados técnicos apresentados pelo Executivo indicam que, sem a subvenção, o sistema pode se tornar economicamente inviável, com impactos sociais e econômicos significativos, especialmente sobre a população mais vulnerável.
Além do ofício, o Comutransp anexou uma Carta Aberta à Sociedade Araçatubense, tornando pública sua posição. No texto, reforça que o transporte coletivo “não é um favor, nem um luxo”, mas um serviço essencial ao funcionamento cotidiano da cidade.
A carta alerta que um eventual aumento de tarifa pode obrigar usuários a escolher entre pagar a passagem ou suprir necessidades básicas, como alimentação e moradia, situação considerada injusta e incompatível com uma cidade inclusiva. O Conselho também lembra que a subvenção é prática adotada em diversas cidades do Brasil e do exterior para garantir tarifa acessível e evitar o agravamento da exclusão social, do desemprego e da evasão escolar.
Ao final, o Comutransp faz um apelo aos vereadores para que priorizem o interesse público. “Defender o transporte coletivo é defender o direito à cidade, ao trabalho, à educação e à dignidade humana”, conclui o documento.
O ofício e a carta são assinados por Ariadne Zenilde Monteiro Sturaro, presidente do Conselho Municipal dos Usuários do Transporte Público de Araçatuba, e ressaltam o caráter exclusivamente institucional e social da manifestação, sem viés político-partidário.
