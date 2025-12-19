O Conselho Municipal dos Usuários do Transporte Público de Araçatuba (Comutransp) protocolou, na manhã desta sexta-feira (19), um ofício na Câmara Municipal alertando para a grave crise do transporte coletivo urbano e para o risco iminente de paralisação do serviço ou de aumento expressivo da tarifa.

No documento encaminhado aos vereadores, o Conselho destaca que a não aprovação da subvenção pode comprometer a continuidade do sistema, afetando diretamente milhares de usuários que dependem dos ônibus para trabalhar, estudar, acessar serviços de saúde e exercer o direito de ir e vir.

“O transporte coletivo constitui serviço público essencial, indispensável ao regular funcionamento da cidade”, afirma o Comutransp. Segundo o Conselho, dados técnicos apresentados pelo Executivo indicam que, sem a subvenção, o sistema pode se tornar economicamente inviável, com impactos sociais e econômicos significativos, especialmente sobre a população mais vulnerável.