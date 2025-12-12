19 de dezembro de 2025
FLAGRANTE

12º Baep prende dupla com 290 porções de cocaína em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Entorpecentes apreendidos pela Polícia Militar
Entorpecentes apreendidos pela Polícia Militar

Policiais do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) prenderam dois homens por tráfico de drogas na madrugada dessa quinta-feira (18), no bairro São José, em Araçatuba. A ocorrência foi registrada por volta de 1h30, durante patrulhamento preventivo realizado na região.

Segundo a Polícia Militar, os agentes visualizaram um veículo Monza que empreendeu fuga ao perceber a aproximação da viatura. Durante a tentativa de evasão, o carro acabou colidindo contra um EcoSport e um Gol que estavam estacionados na via.

A perseguição terminou no cruzamento das ruas Fundador Paulino Gatto e Domingo Pereira Dias, onde o veículo foi finalmente abordado. Durante a busca veicular, os policiais localizaram 290 microtubos contendo cocaína escondidos sob o banco do motorista, além de dois aparelhos celulares.

Os ocupantes do automóvel foram detidos e encaminhados ao Distrito Policial, onde a ocorrência foi apresentada. Após os procedimentos de praxe, ambos permaneceram presos e à disposição da Justiça.

