Policiais do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) prenderam dois homens por tráfico de drogas na madrugada dessa quinta-feira (18), no bairro São José, em Araçatuba. A ocorrência foi registrada por volta de 1h30, durante patrulhamento preventivo realizado na região.

Segundo a Polícia Militar, os agentes visualizaram um veículo Monza que empreendeu fuga ao perceber a aproximação da viatura. Durante a tentativa de evasão, o carro acabou colidindo contra um EcoSport e um Gol que estavam estacionados na via.

A perseguição terminou no cruzamento das ruas Fundador Paulino Gatto e Domingo Pereira Dias, onde o veículo foi finalmente abordado. Durante a busca veicular, os policiais localizaram 290 microtubos contendo cocaína escondidos sob o banco do motorista, além de dois aparelhos celulares.