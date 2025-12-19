19 de dezembro de 2025
AÇÃO INTEGRADA

PF de Araçatuba e TOR apreendem 350 kg de cocaína em rodovia

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Carga de cocaína apreendida pela Polícia Militar Rodoviária
Carga de cocaína apreendida pela Polícia Militar Rodoviária

Uma operação de alto impacto das forças de segurança resultou na apreensão de cerca de 350 quilos de cocaína e na prisão em flagrante de um caminhoneiro na região de Araçatuba. A ação aconteceu na tarde dessa quinta-feira, 18, e contou com protagonismo da Polícia Federal, com atuação da Delegacia da Polícia Federal em Araçatuba e do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da Polícia Militar paulista.

A apreensão foi resultado de um trabalho de inteligência iniciado pela Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal no Rio de Janeiro (DRE/RJ), que identificou a movimentação de uma carga suspeita oriunda do Paraná. As informações foram compartilhadas com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (FICCO/SP), que acionou as equipes do TOR para a abordagem em rodovia da região.

O caminhão foi interceptado no município de Santópolis do Aguapeí. Durante a fiscalização, o motorista demonstrou nervosismo e apresentou versões contraditórias, o que motivou uma vistoria detalhada no veículo. Em meio a uma carga aparentemente lícita de roupas de cama e toalhas, os policiais localizaram o entorpecente cuidadosamente ocultado.

No total, foram apreendidos 240,4 quilos de pasta base e 107,3 quilos de cloridrato de cocaína, representando um prejuízo milionário ao crime organizado e um duro golpe contra o tráfico interestadual de drogas.

O preso, juntamente com a carreta e a carga ilícita, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Araçatuba, onde foi lavrado o flagrante por tráfico interestadual de entorpecentes.

A operação integra a Missão Redentor, estratégia permanente da Polícia Federal voltada ao enfrentamento de organizações criminosas e à interrupção das rotas de drogas e armas no país.

