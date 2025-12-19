Uma operação de alto impacto das forças de segurança resultou na apreensão de cerca de 350 quilos de cocaína e na prisão em flagrante de um caminhoneiro na região de Araçatuba. A ação aconteceu na tarde dessa quinta-feira, 18, e contou com protagonismo da Polícia Federal, com atuação da Delegacia da Polícia Federal em Araçatuba e do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da Polícia Militar paulista.

A apreensão foi resultado de um trabalho de inteligência iniciado pela Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal no Rio de Janeiro (DRE/RJ), que identificou a movimentação de uma carga suspeita oriunda do Paraná. As informações foram compartilhadas com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (FICCO/SP), que acionou as equipes do TOR para a abordagem em rodovia da região.

O caminhão foi interceptado no município de Santópolis do Aguapeí. Durante a fiscalização, o motorista demonstrou nervosismo e apresentou versões contraditórias, o que motivou uma vistoria detalhada no veículo. Em meio a uma carga aparentemente lícita de roupas de cama e toalhas, os policiais localizaram o entorpecente cuidadosamente ocultado.