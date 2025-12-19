Uma ação precisa da Polícia Militar resultou na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas na madrugada desta sexta-feira (19), no bairro São José, em Araçatuba. A ocorrência foi registrada por volta da 1h, no cruzamento da rua José Carlos Caldas com a rua Quatro, durante patrulhamento preventivo realizado pela equipe da PM.
De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais, cabo PM Freitas e soldado PM Douglas, avistaram três indivíduos em atitude suspeita. Um deles, trajando blusa de frio preta, foi visto entregando algo a outro homem. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram a pé.
Durante a fuga, dois indivíduos correram em direção a um pasto, enquanto o terceiro arremessou uma bolsa escura e tentou deixar o local pela via pública. Ele foi alcançado e detido pelos policiais. Em revista pessoal, foram encontrados R$ 150 em dinheiro e um telefone celular da marca Motorola.
Na sequência, a equipe retornou ao ponto onde a bolsa havia sido dispensada. No interior do objeto, os policiais localizaram 20 eppendorfs contendo cocaína, 15 porções de crack e mais R$ 87 em dinheiro, totalizando R$ 237 apreendidos.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. O suspeito foi algemado e conduzido à Central de Polícia Judiciária. O delegado de plantão, Régis Selegni, após tomar ciência da ocorrência, ratificou a prisão, mantendo o indiciado à disposição da Justiça.
As drogas, o dinheiro e o celular foram apreendidos e encaminhados para investigação.
