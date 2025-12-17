As denúncias feitas pelo influenciador Felca, recentemente, trouxeram à tona um tema delicado. Cem crianças sofrem violência sexual no país a cada 24 horas. Do total de vítimas, 51% têm até cinco anos de idade. Os números podem ser ainda maiores, já que se estima que apenas 7,5% dos casos se transformem em denúncia em um dos canais oficiais de atendimento.
As estatísticas também revelam que 45,5% das vítimas são crianças negras e que 70% dos crimes acontecem dentro de casa. Os dados são da Agência Brasil. Já as denúncias de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes aumentaram 195% nos últimos quatro anos no Brasil. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, os registros recebidos pelo Disque 100 saltaram de 6.380, em 2020, para 18.826, em 2024.
De acordo com o Atlas da Violência 2025, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o estado de São Paulo registrou 15.374 vítimas de estupro em 2024. Desses casos, 76% — o equivalente a 11.681 registros — foram classificados como estupro de vulnerável.
O termo estupro de vulnerável pode transmitir a falsa impressão de que, para a consumação do crime, é necessária a conjunção carnal ou outro ato sexual explícito, o que não corresponde à realidade. A tipificação abrange crianças menores de 14 anos, bem como pessoas com deficiência que dificulte sua resistência à prática do crime. Esses casos são ainda mais complexos de lidar.
O que se observa, com frequência, é que as vítimas não encontram o devido respaldo, seja do poder público, seja da própria família. O medo de denunciar alguém próximo, aliado ao conflito interno em relação ao agressor — muitas vezes pai, mãe ou outro familiar — e o fato de se tratar de crime “sem vestígios”, coloca a credibilidade da vítima em xeque e dificulta as denúncias. Para que a palavra da vítima tenha o devido valor jurídico, ela precisa ser corroborada por outros elementos.
Quando quem deveria proteger é quem abusa, as dificuldades tornam-se ainda mais evidentes. Estupro, violência sexual ou qualquer outra forma de abuso são crimes que não reconhecem fronteiras, não estão ligados a classe social, contexto geográfico ou faixa etária específica. Em muitos casos, por estigmas, medo e vergonha, a violência sexual permanece impune, sequer sendo denunciada, sobretudo quando não deixa marcas físicas, mas apenas psicológicas.
Guardiões que denunciam ainda enfrentam o dilema de ter que entregar a criança ao próprio abusador, sob o risco de perder a guarda, especialmente em situações em que o denunciado ingressa com ação judicial alegando alienação parental — tema tratado adiante. Isso ocorre, em muitos casos, quando a única prova existente é a palavra da própria vítima.
Em meados de novembro, um professor de futebol foi preso em Araçatuba após sete denúncias de abuso sexual feitas por alunos. O silêncio que envolve muitos desses casos segue sendo um dos principais obstáculos à prevenção e à responsabilização dos agressores, somado ao fato de que, em diversas situações, a palavra da vítima não é suficiente para sustentar uma condenação. Muitas crianças demoram a verbalizar o que viveram e, quando o fazem, precisam encontrar um ambiente verdadeiramente seguro.
Acolhimento
Segundo a psicóloga araçatubense Josiane de Souza Fernandes, compreender a fala da vítima é o primeiro passo para protegê-la. Ela explica que “a fala da criança é um instrumento terapêutico e protetivo fundamental. Quando encontra um espaço seguro para expressar o que vivenciou, seja pela fala, pelo brincar ou pelo desenho, começa a dar significado à experiência traumática, reorganizando memórias e emoções fragmentadas”.
Para Josiane, o momento em que a criança consegue relatar o ocorrido deve ser tratado com extrema delicadeza, pois esse processo também envolve a redução de sintomas como medo, confusão e ansiedade. “O silêncio pode perpetuar o sofrimento. Por isso, escutar a criança sem pressa, sem julgamentos e sem interpretações precipitadas é essencial. A escuta empática transmite uma mensagem poderosa: o que aconteceu com você importa, e você não está sozinha”.
A psicóloga ressalta que compreender as emoções que permeiam o relato é parte fundamental do cuidado. “Medo, vergonha e culpa são emoções muito comuns nessas vítimas. Muitas vezes, o agressor é alguém querido ou uma figura de autoridade, o que gera conflito interno e silenciamento”. Em alguns casos, a relação afetiva ou de parentesco entre vítima e abusador faz com que a criança seja obrigada a manter o convívio, revisitando o trauma de forma constante.
Em crianças menores, esses sentimentos podem levá-las a se calar ou a se contradizer. “O trabalho psicológico precisa focar na reconstrução da confiança e na criação de um ambiente seguro. Só quando a criança acredita que não será punida, desacreditada ou julgada, ela consegue falar”, complementa.
Proteção legal
O advogado Marcos Azevedo, especialista na defesa de crianças e adolescentes vítimas de violência na região, reforça a importância dos protocolos de escuta. Segundo ele, “o processo de escuta no sistema judicial é cuidadosamente estruturado para proteger a vítima e evitar a revitimização, que é o sofrimento adicional causado pela necessidade de reviver o trauma repetidamente”.
Ele explica que a estrutura envolve dois procedimentos essenciais: a escuta especializada e o depoimento especial, realizados por profissionais capacitados, em ambientes preparados para acolher a criança de forma ética e segura. No entanto, em muitos casos, esses instrumentos não são utilizados, o que pode levar a contradições no relato, sobretudo dependendo da idade da vítima e da gravidade do trauma, culminando, por vezes, na absolvição do agressor.
“O depoimento da vítima menor de idade é um meio de prova válido, mas, em muitos casos, não é suficiente para ensejar uma condenação. Em crimes como o abuso sexual, que geralmente ocorrem sem testemunhas diretas ou vestígios materiais, o relato da vítima é a principal evidência disponível, mas nem sempre é considerado suficiente”, afirma.
Marcos esclarece que a escuta especializada ocorre fora do ambiente judicial, enquanto o depoimento especial integra formalmente o processo. “O objetivo é garantir que a criança seja ouvida apenas uma vez, com linguagem adequada e sem indução. O profissional deve respeitar o ritmo da criança e preservar sua integridade psicológica”. Ele observa que tais procedimentos deveriam ocorrer o quanto antes, “mas não é o que se verifica na prática”.
O advogado lembra que o STJ e o STF têm entendimento consolidado de que “a palavra da vítima, lembrando sempre que coerente e harmônica com o conjunto de indícios, pode fundamentar condenação, mesmo sendo a única prova direta”. Ainda assim, a análise deve ser criteriosa e contextualizada.
Relatórios psicológicos, histórico familiar e comportamentos compatíveis com a experiência relatada auxiliam o Judiciário na compreensão do caso. “Quando o relato é considerado frágil ou contraditório, a tendência é a absolvição por falta de provas. Por isso, a escuta protegida e o depoimento especial são tão essenciais”.
Em situações envolvendo crianças muito pequenas ou com dificuldades de expressão, o Judiciário pode substituir o depoimento por outros meios de prova, como relatórios, perícias, observações clínicas e registros espontâneos feitos em ambientes como escolas ou unidades de saúde.
O olhar de quem vive o processo
Além das análises técnicas, a vivência das famílias evidencia os desafios enfrentados após a denúncia. Daniela, nome fictício utilizado para preservar a identidade e a segurança dos envolvidos, relata o que tem vivido desde que sua filha de três anos relatou possíveis abusos praticados pelo próprio pai.
Ela afirma que o acompanhamento psicológico e psiquiátrico tem sido fundamental para a recuperação da criança e para o fortalecimento da família. Embora ainda não tenha ocorrido escuta protegida nem depoimento especial, Daniela destaca a importância do acolhimento e da empatia demonstrados pelas profissionais da rede particular. “O atendimento oferece um espaço seguro, respeitoso e humano, onde a criança consegue, aos poucos, elaborar a experiência traumática e reconstruir sua segurança emocional”.
Segundo ela, não existe um protocolo claro ou orientação específica para o manejo de casos de abuso sexual infantil nessa faixa etária. “Tenho plena consciência de que os profissionais realizam um trabalho extremamente cuidadoso e complexo, muitas vezes indo além dos recursos disponíveis”, afirma.
A mãe relata que o acompanhamento tem sido decisivo também para ela, que recebe orientação e fortalecimento emocional. Ela aponta sinais observados na criança, como regressões, mudanças bruscas de comportamento, sexualização precoce e dificuldades nas relações sociais, especialmente com o sexo masculino. “A verbalização não é o único meio de expressão”, alerta.
Daniela ressalta que a criança só consegue falar quando reconhece no adulto uma figura de segurança. “Ela carrega um segredo que a destrói por dentro — um segredo que a expõe, machuca, consome e interfere profundamente em todas as suas relações”, afirma, destacando que a violência foi praticada por alguém de extrema confiança.
Em via de ser revogada, Lei da Alienação Parental acaba por favorecer abusadores
“A superação dos traumas está diretamente ligada ao afastamento do agressor. Sem essa proteção, não há segurança emocional nem possibilidade real de recuperação”, afirma Daniela. Segundo ela, após denunciar o caso, passou a ser acusada de alienação parental.
A alienação parental, conceito criado pelo médico americano Richard Gardner em 1985, não possui respaldo científico, embora seja amplamente utilizada em disputas de custódia. Apesar de recomendações internacionais, como da ONU, pela revogação, o Brasil ainda mantém a Lei da Alienação Parental em vigor.
Entre as penalidades previstas está a perda da guarda para quem fizer falsa denúncia de abuso sexual. Na prática, segundo especialistas, a lei acaba sendo utilizada contra pais ou mães que denunciam abusos relatados pelos filhos, especialmente quando não há provas materiais imediatas.
O debate ganhou novo capítulo com a prisão, em Porto Alegre, do advogado e professor Conrado Paulino da Rosa, ex-presidente do IBDFAM/RS, suspeito de crimes sexuais contra diversas mulheres. Ele era defensor da não revogação da lei.
Para a promotora de Justiça da Infância e Juventude de Birigui, Dra. Claudia Maria Bussolin Curtolo, o Ministério Público tem papel central na proteção das vítimas. “O Ministério Público ajuíza ações de acolhimento, acompanha processos, fiscaliza a rede de proteção e atua criminalmente nos casos de violência”.
Ela reforça que não existe um único caminho para denunciar. “Delegacia, Conselho Tutelar, Ministério Público, CRAS, CREAS, UBS ou Pronto-Socorro. O importante é buscar ajuda imediatamente”.
A promotora conclui alertando para a responsabilidade coletiva. “Mudanças comportamentais, regressões, medo inexplicável ou sexualização precoce não podem ser ignorados. O silêncio alimenta a violência”.
