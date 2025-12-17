As denúncias feitas pelo influenciador Felca, recentemente, trouxeram à tona um tema delicado. Cem crianças sofrem violência sexual no país a cada 24 horas. Do total de vítimas, 51% têm até cinco anos de idade. Os números podem ser ainda maiores, já que se estima que apenas 7,5% dos casos se transformem em denúncia em um dos canais oficiais de atendimento.

As estatísticas também revelam que 45,5% das vítimas são crianças negras e que 70% dos crimes acontecem dentro de casa. Os dados são da Agência Brasil. Já as denúncias de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes aumentaram 195% nos últimos quatro anos no Brasil. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, os registros recebidos pelo Disque 100 saltaram de 6.380, em 2020, para 18.826, em 2024.

De acordo com o Atlas da Violência 2025, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o estado de São Paulo registrou 15.374 vítimas de estupro em 2024. Desses casos, 76% — o equivalente a 11.681 registros — foram classificados como estupro de vulnerável.