Um casal foi detido na noite desta terça-feira (16) após um desentendimento seguido de ameaças na Avenida Dois de Dezembro, no bairro Primavera, em Araçatuba. Durante a ocorrência, policiais apreenderam um revólver calibre .38 e uma faca.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de briga, com a informação de que um homem estaria armado. Ao chegar ao local, a equipe encontrou uma mulher de 37 anos e seu companheiro, de 35, ambos demonstrando nervosismo durante a abordagem.

Questionada pelos policiais, a mulher admitiu que carregava uma faca presa à cintura e entregou o objeto voluntariamente. Na revista pessoal realizada no homem, nada de ilícito foi encontrado inicialmente.