Um casal foi detido na noite desta terça-feira (16) após um desentendimento seguido de ameaças na Avenida Dois de Dezembro, no bairro Primavera, em Araçatuba. Durante a ocorrência, policiais apreenderam um revólver calibre .38 e uma faca.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de briga, com a informação de que um homem estaria armado. Ao chegar ao local, a equipe encontrou uma mulher de 37 anos e seu companheiro, de 35, ambos demonstrando nervosismo durante a abordagem.
Questionada pelos policiais, a mulher admitiu que carregava uma faca presa à cintura e entregou o objeto voluntariamente. Na revista pessoal realizada no homem, nada de ilícito foi encontrado inicialmente.
Na sequência, três pessoas — duas mulheres e um homem — saíram de uma residência próxima e relataram terem sido ameaçadas pelo casal. Segundo as vítimas, uma delas está grávida de nove meses e teria sido alvo de ameaças graves.
Elas afirmaram que a mulher portava a faca, enquanto o companheiro empunhava um revólver, chegando a ameaçar a integridade da gestante. Ainda conforme os relatos, o homem teria escondido a arma ao notar a aproximação da viatura.
Durante buscas no entorno, os policiais localizaram um revólver calibre .38 com cabo de madeira, escondido sob a vegetação em frente a um terreno baldio ao lado do imóvel das vítimas. A arma estava em bom estado de conservação, embora oxidada, e continha três cartuchos intactos.
Confrontado, o homem confessou que ocultou o revólver e alegou que a arma pertenceria à família há mais de 20 anos. Diante da situação, foi dada voz de prisão ao casal. Segundo a Polícia, houve resistência no momento da detenção, sendo necessário o uso de força física moderada e algemas.
Na delegacia, o delegado de plantão solicitou a prisão preventiva do homem pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Ele permaneceu preso. Já a mulher foi liberada e responderá em liberdade pelos crimes de ameaça e lesão corporal.
