A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) inicia o próximo ano letivo com a ampliação da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no modelo de presença flexível, beneficiando diretamente a região de Araçatuba.
Com a inclusão de 88 novas unidades, o Estado passa a contar com 108 escolas que oferecem o Ensino Médio noturno nessa modalidade, somando-se às 43 unidades dos Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (CEEJAs) já em funcionamento.
Na região de Araçatuba, a oferta é reforçada por unidades como o CEEJA de Araçatuba, o CEEJA de Andradina, e a Escola Estadual Álvaro Alvim, em Buritama, ampliando as oportunidades de escolarização para estudantes que precisam conciliar estudos, trabalho e responsabilidades familiares.
O modelo de presença flexível permite que o aluno organize seu próprio percurso formativo, escolhendo por quais componentes curriculares iniciar os estudos. Com apoio de roteiros de aprendizagem e acompanhamento dos docentes, o estudante avança gradualmente, realiza avaliações parciais e finais e consolida os conhecimentos antes de seguir para novas disciplinas.
As escolas que ofertam o Ensino Médio nesse formato disponibilizam dois itinerários de aprofundamento curricular. Um deles é voltado à Matemática, com foco no desenvolvimento de competências, temas aplicados e práticas integradoras previstas no Currículo Paulista. O outro contempla Linguagens e suas Tecnologias, promovendo uma formação crítica e integrada, articulando conteúdos de linguagens, sociologia, geografia e demais áreas do conhecimento.
A proposta pedagógica prioriza metodologias individualizadas, com projetos, oficinas e diferentes instrumentos de avaliação, como provas e trabalhos. Em cada disciplina, o estudante realiza quatro avaliações processuais e uma avaliação final, respeitando o intervalo mínimo de três dias letivos entre as aplicações.
CEEJA de Araçatuba com vagas abertas
O CEEJA (Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos) de Araçatuba está com vagas abertas para todos os módulos da EJA, tanto no Ensino Fundamental - Anos Finais (6º ao 9º ano) quanto no Ensino Médio. A unidade oferece carga horária flexível, atendimento individualizado para orientação de estudos e aplicação das avaliações parciais e finais, atendendo jovens e adultos que desejam retomar ou concluir a educação básica.
As inscrições são destinadas a candidatos com 18 anos ou mais. Para realizar o cadastro, o interessado deve comparecer à unidade com documento de identidade (certidão de nascimento e RG), comprovante de residência e, se houver, histórico escolar. No caso de estudantes menores de 18 anos, a inscrição deve ser feita por pais ou responsáveis legais. O CEEJA de Araçatuba mantém vagas abertas para diferentes modalidades, conforme disponibilidade.
Ensino Fundamental II e modalidades da EJA
Além do Ensino Médio, os CEEJAs da região de Araçatuba também ofertam o Ensino Fundamental II. Na rede estadual, a EJA é oferecida em dois formatos: presença regular, com aulas coletivas e acompanhamento contínuo, e presença flexível, que permite maior autonomia ao estudante. A escolha da modalidade - presencial, flexível ou a distância, quando disponível - deve ser feita no ato da matrícula.
Cada início de semestre representa uma nova oportunidade para quem deseja completar os estudos. Para a coordenadora da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (EFAPE), Cristina Mabelini, a decisão de retornar à escola marca uma mudança significativa no projeto de vida dos estudantes.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.