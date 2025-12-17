A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) inicia o próximo ano letivo com a ampliação da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no modelo de presença flexível, beneficiando diretamente a região de Araçatuba.

Com a inclusão de 88 novas unidades, o Estado passa a contar com 108 escolas que oferecem o Ensino Médio noturno nessa modalidade, somando-se às 43 unidades dos Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (CEEJAs) já em funcionamento.

Na região de Araçatuba, a oferta é reforçada por unidades como o CEEJA de Araçatuba, o CEEJA de Andradina, e a Escola Estadual Álvaro Alvim, em Buritama, ampliando as oportunidades de escolarização para estudantes que precisam conciliar estudos, trabalho e responsabilidades familiares.